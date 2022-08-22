Как советская космонавтка Людмила сгорела заживо

Раньше космонавтика была засекреченной, что стало прекрасной почвой для формирования слухов. Самой захватывающей легендой сталаи стория про гибель космонавта по имени Людмила. "Рамблер" расскажет эту историю.

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4 октября 1957 года с 5-го научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР «Тюра-Там» был произведен запуск первого искусственного спутника Земли. Его сигналы ловили радиолюбители всего мира. Среди самых известных — братья-итальянцы Ахилл и Джованни Баттиста Джудика-Кордилья.

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Братья купили дешевый и старый немецкий бункер времен Второй мировой войны недалеко от Турина и оборудовали в нем мощную радиостанцию. Они установили параболическую антенну, которая позволила им прослушивать сигналы советских и американских спутников. Братья настолько успешно "подслушивали" космонавтов, что их даже позвали в НАСА для обмена опытом.

Итальянские энтузиасты не только ловили сигналы спутников, но и делали магнитофонные записи. А потом и вовсе создали триангуляционную сеть, которая позволила определять местоположение объектов, которые эти радиосигналы посылают.

Но ученые отнеслись к этим достижениям со скепсиссом. Итальянцев обвинали в подлоге и желании наживы, но братья стояли на своем. Например, в ноябре 1960 года они якобы перехватили сигналы биения сердца космонавта на орбите, а в феврале 1961 года — переговоры с Землей советского экипажа из нескольких человек.

Советское руководство даже не прокомментировало это событие, в то время даже Юрий Гагарин не успел долететь до космоса. Но итальянцы развлекали зрителей сенсациями. После полета Гагарина, они записали переговоры женщины-космонавта с Центром управления полетами. Она говорила по-русски, но с сильным акцентом, речь постоянно прерывалась, но суть была ясна — россиянка в беде.

«Да... Да... Да... Дыхание... Дыхание... Кислород... Мне жарко... Это не опасно?.. Всё... Это не опасно?.. Всё... Что?.. Говорите!.. Как я должна передать?.. Да... Да... Да...Что?.. Наша передача будет сейчас... Мне жарко... Мне жарко... Мне жарко... Я вижу пламя!.. Что?.. Я вижу пламя!.. Я вижу пламя!..Мне жарко... Мне жарко... Тридцать два... Тридцать два... Сорок один... Сорок один.,.У нас авария... Да... Да... Мне жарко!..»

Братья уверяли, что радиосообщение шло с околоземной орбиты. По их предположению, советский корабль потерял теплозащитный щит и медленно сгорал в плотных слоях атмосферы. Подтверждало этот факт и то, что неизвестные сигналы поймал британский радиотелескоп Jodrell Bank.

Запись до сих пор гуляет по Интернету. Но официальные лица никогда ее не комментировали, а любители нашли в ней ошибки. Например, обычно космонавт и ЦУП используют позывные, чтобы правильно идентифицировать друг друга. У Юрия Гагарина был позывной «Кедр», у Валентины Терешковой — «Чайка», в записи такого нет.

Помимо этого, одна из важных обязанностей космонавта — описание происходящего. Даже если есть угроза гибели. Он должен описать происходящее и передать показатели приборов. Собственно, поэтому в космос летят лишь самые устойчевые люди.

Смущает и акцент женщины, так как космонавты должны были быть гордостью СССР, то и язык они должны знать идеально. Ведь после приземления на Землю, они становились мировыми звездами и не могли испортить имидж советского сюза.