Дочь Майкла Джексона рассказала, где набила первое тату

Дочь Майкла Джексона, 24-летняя Пэрис Джексон, рассказала, что свою первую татуировку нанесла на грудь. Об этом она сообщила в интервью изданию People.
По словам певицы, татуировка представляет собой изображение инопланетянина.
"Я просто ее хотела - они все как-то так и появились. Некоторые я набила сама",
- рассказала дочь Майкла Джексона о своих многочисленных тату.
Пэрис Джексон также объяснила свою любовь к яркому макияжу.
"Все артисты, которые мне нравились, когда я была ребенком, довольно дико красились. Уверена, что это в какой-то мере на меня повлияло",
- предположила певица.
Интервью Пэрис Джексон дала в связи с новым достижением - она стала лицом косметического бренда KVD. В рамках сотрудничества она снялась в рекламе жидкой помады Everlasting Hyperlight, выполнив также роль ее креативного директора.