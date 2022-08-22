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55 минут назад

Дочь Майкла Джексона снялась в рекламе и рассказала, где набила первое тату

Газета.Ru

Дочь Майкла Джексона, 24-летняя Пэрис Джексон, рассказала, что свою первую татуировку нанесла на грудь. Об этом она сообщила в интервью изданию People.

Дочь Майкла Джексона рассказала, где набила первое тату
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам певицы, татуировка представляет собой изображение инопланетянина.

"Я просто ее хотела - они все как-то так и появились. Некоторые я набила сама",

- рассказала дочь Майкла Джексона о своих многочисленных тату.

Пэрис Джексон также объяснила свою любовь к яркому макияжу.

"Все артисты, которые мне нравились, когда я была ребенком, довольно дико красились. Уверена, что это в какой-то мере на меня повлияло",

- предположила певица.

Интервью Пэрис Джексон дала в связи с новым достижением - она стала лицом косметического бренда KVD. В рамках сотрудничества она снялась в рекламе жидкой помады Everlasting Hyperlight, выполнив также роль ее креативного директора.

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