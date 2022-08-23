Мужчина с символом Люцифера на лбу показал на фото свою внешность без тату

Живущий в Лондоне итальянец Маттиа Муратори, прозванный сатанистом из-за татуировок, показал на старых фотографиях свою внешность без рисунков на коже. Соответствующий материал приводит Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

27-летний мужчина, который работает ночным супервайзером в автобусном парке, начал модифицировать свое тело в возрасте 18 лет. Он покрыл его рисунками, среди которых оказался символ Люцифера, размещенный на лбу. Кроме того, Муратори, называющий себя Лондонским Демоном, закрасил чернилами белки глаз, заострил кончики ушей, обрезав их, разделил надвое язык и установил имплантаты в области позвоночника и грудной клетки, а также в руки и голову. При этом на последней они имеют форму рогов.

Итальянец признался, что из-за особенностей образа окружающие прозвали его сатанистом, однако он отрицает свою принадлежность к данному культу. По словам героя материала, ему просто интересна демонология. В свою очередь, на архивных кадрах он предстал с чистой кожей, длинными волосами и бородой. Мужчина заявил, что ранее выглядел как среднестатистический житель Италии, на которого не особенно обращали внимание окружающие.

«Я рад, что нашел способ измениться»,

— заключил собеседник издания.