«Меня обвиняют в том, что я встречаюсь с женщинами»

Борьба британского певца и экс-участника группы One Direction с гендерными стереотипами продолжается не первый год. 28-летний Гарри Стайлс выступает за свободу самовыражения, выбора в одежде и поддерживает людей с нетрадиционной ориентацией. Но даже максимально дружелюбная самым разнообразным сообществам фанатов позиция не уберегла его от шквала хейта. Впрочем, кто сказал, что Стайлс не собирается с ним бороться?

Фото: Mainstyle Mainstyle

В новом интервью журналу Rolling Stone популярный певец поведал, что едва ли не чаще, чем его творчество, в соцсетях обсуждают наряды Гарри и обвиняют его в квирбейтинге — так называют людей, которые эксплуатируют ЛГБТ-культуру, чтобы повысить свою популярность. Поскольку Гарри порой выходит в платьях на сцену, делает макияж и маникюр, но не относит себя к представителям нетрадиционной ориентации, хейтеры считают, что подобные игры с имиджем стали для него инструментом привлечения внимания.

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«Вообще не говорить о своей ориентации — это новый способ для белых гетеросексуальных мужчин, таких как Гарри Стайлс, избежать неприятностей в общении с журналистами и продолжать пользоваться всеми привилегиями, предоставленными ему обществом»,

— пишут хейтеры в соцсетях. Поклонники певца защищают его: «Можно повторять это много раз, но пора понять, что не каждый мужчина, который выбирает эффектные наряды и обладает отличным чувством стиля, обязан признаваться в том, что он гей».

«Порой люди требуют от меня прекратить экспериментировать с одеждой лишь потому, что я публично встречался исключительно с женщинами. Я вообще не считаю, что публично был с кем-либо — чувства должны оставаться между двумя людьми»,

— признался журналистам Rolling Stone Стайлс.

Сейчас в его жизни не самый простой период: он поддерживает свою девушку, актрису Оливию Уайлд в битве за опеку над двумя детьми с комиком Джейсоном Судейкисом. Гарри предлагает хейтерам перестать «маркировать» людей, используя их ориентацию: «Мы должны стремиться к тому, чтобы быть более открытыми и принимать всех, вне зависимости от того, кем они являются», — говорит он. Себя Гарри сравнивает с Дэвидом Боуи и Миком Джаггером, которые также экспериментировали с образами, но подобных обвинений не получали.