Принц Уильям хочет избавиться от королевского кодекса

Многим кажется, что принц Уильям приверженец консерватизма, ведь он следует многим королевским правилам и лозунгам «никогда не оправдывайся» и «дорожи репутацией». Однако, на самом деле, это не совсем так: да, герцог Кембриджский чтит британскую корону и её историю, но он понимает, что время неумолимо бежит вперёд, а вместе с этим меняются жизнь и устои общества. Принц Уильям планирует модернизировать монархию, но, как настоящий мужчина, начинает с себя и своей семьи. Недавно стало известно, что семья Кембриджей планирует отказаться от титулов, а поклонники и просто обычные люди смогут называть их «Уильям и Кейт». В будущем изменения ждут и саму монархию, иначе последствия могут быть плачевными. Эксперты уже нарекли Уильяма современным принцем и считают, что только ему под силу изменить британскую корону.