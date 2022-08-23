Принц Уильям хочет избавиться от королевского кодекса

Многим кажется, что принц Уильям приверженец консерватизма, ведь он следует многим королевским правилам и лозунгам «никогда не оправдывайся» и «дорожи репутацией». Однако, на самом деле, это не совсем так: да, герцог Кембриджский чтит британскую корону и её историю, но он понимает, что время неумолимо бежит вперёд, а вместе с этим меняются жизнь и устои общества. Принц Уильям планирует модернизировать монархию, но, как настоящий мужчина, начинает с себя и своей семьи. Недавно стало известно, что семья Кембриджей планирует отказаться от титулов, а поклонники и просто обычные люди смогут называть их «Уильям и Кейт». В будущем изменения ждут и саму монархию, иначе последствия могут быть плачевными. Эксперты уже нарекли Уильяма современным принцем и считают, что только ему под силу изменить британскую корону.
Историк Доминик Сэндбрук отметил, что Кембриджский порой бывает очень скучным, но ведь он будущий король, поэтому ему необходимо отличаться «солидностью».
«Времена меняются, а монархия до сих пор славится своей непоколебимой неизменностью. Корона перестала быть гибкой, а это может привести к катастрофической ошибке. Неприятным звоночком стал тур Кембриджских по странам Карибского бассейна. Поклонники осуждали практически каждый шаг супругов и называли их "глухими к чужим проблемам"», — объяснил специалист.
Также историк отметил, что принцы Гарри и Уильям с детства были «живым кормом» для СМИ, которые контролировали каждый их шаг, поэтому герцоги всегда старались защищать устои короны. Но каждый из них понимает, что жизнь меняется. Ещё в 2005 году личный секретарь принца Уильяма заявил, что тот хочет избавиться от королевского кодекса. А это значит, что Кембриджский будет работать над усовершенствованием и модернизацией системы британской короны.