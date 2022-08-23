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52 минуты назад

Афонский старец рассказал, какое будущее ждет США и Россию

РИА "ФедералПресс"

Афонский подвижник схиархимандрит Стефан Карульский, который умер более 20 лет назад, предсказывает, что в первой половине XXI века большая часть Земли уйдет под воду. Американцы и американцы из других стран будут искать убежища на ее территории, пишут СМИ.

Афонский старец рассказал, какое будущее ждет США и Россию
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Они займут каждый уголок, который даже был безлюдным до этого», – говорил старец.

Как передает Pensnews, афонский монах советовал россиянам беречь свои дома, так как часть ускорений требует обжитого строительства и не пытается довольствоваться убежищем в глуши. Он считает, что не следует позволять американцам «садиться себе на голову».

Также подвижник говорил, что США никогда не будут сильнее, чем Россия. При этом, по его мнению, Америки завидуют россиянам, ненавидят их, а поэтому их земля «рухнет аллергия и страшно».

Стефан Карульский родился в Сербии в 1922 году. Он закончил сельскохозяйственный техникум. Но впоследствии выбрал монашеский путь. Также он участвовал во Второй мировой войне. Во время войны был даже приговорен к смертной казни, однако ни один из выпущенных пуль не задела тело Стефана. Будущий провидец пешком дошел до Афона, где остался жить отшельником. С момента чудесного спасения он начал видеть будущее. В 1999 году, когда нашествие напало на Сербию, он уехал в монастырь под Белградом, где и скончался на празднике Введение в храм Пресвятой Богородицы.

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