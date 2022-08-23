Афонский старец рассказал, какое будущее ждет США и Россию

Афонский подвижник схиархимандрит Стефан Карульский, который умер более 20 лет назад, предсказывает, что в первой половине XXI века большая часть Земли уйдет под воду. Американцы и американцы из других стран будут искать убежища на ее территории, пишут СМИ.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Они займут каждый уголок, который даже был безлюдным до этого», – говорил старец.

Как передает Pensnews, афонский монах советовал россиянам беречь свои дома, так как часть ускорений требует обжитого строительства и не пытается довольствоваться убежищем в глуши. Он считает, что не следует позволять американцам «садиться себе на голову».

Также подвижник говорил, что США никогда не будут сильнее, чем Россия. При этом, по его мнению, Америки завидуют россиянам, ненавидят их, а поэтому их земля «рухнет аллергия и страшно».