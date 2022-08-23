Афонский подвижник схиархимандрит Стефан Карульский, который умер более 20 лет назад, предсказывает, что в первой половине XXI века большая часть Земли уйдет под воду. Американцы и американцы из других стран будут искать убежища на ее территории, пишут СМИ.
«Они займут каждый уголок, который даже был безлюдным до этого», – говорил старец.
Как передает Pensnews, афонский монах советовал россиянам беречь свои дома, так как часть ускорений требует обжитого строительства и не пытается довольствоваться убежищем в глуши. Он считает, что не следует позволять американцам «садиться себе на голову».
Также подвижник говорил, что США никогда не будут сильнее, чем Россия. При этом, по его мнению, Америки завидуют россиянам, ненавидят их, а поэтому их земля «рухнет аллергия и страшно».
Стефан Карульский родился в Сербии в 1922 году. Он закончил сельскохозяйственный техникум. Но впоследствии выбрал монашеский путь. Также он участвовал во Второй мировой войне. Во время войны был даже приговорен к смертной казни, однако ни один из выпущенных пуль не задела тело Стефана. Будущий провидец пешком дошел до Афона, где остался жить отшельником. С момента чудесного спасения он начал видеть будущее. В 1999 году, когда нашествие напало на Сербию, он уехал в монастырь под Белградом, где и скончался на празднике Введение в храм Пресвятой Богородицы.