СМИ сообщают о смерти экс-гитариста группы Cradle of Filth

Стюарт Анстис скончался в возрасте 48 лет, пишет The New York Post. Информацию о смерти музыканта и бывшего гитариста метал-группы в соцсетях подтвердила его супруга Антуанетта Анстис.

«Стюарт Анстис. 2/05/1974—21/08/2022. Покойся с миром, ты был слишком прекрасен для этого мира», — говорится в посте.

Анстис был участником группы Cradle of Filth с 1995 по 1999 год. Позже он основал коллектив Bastardsun, который распался в 2005 году из-за внезапной смерти его фронтмена Дэвида Уэйна.