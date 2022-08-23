Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+30° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
37 минут назад

СМИ сообщают о смерти экс-гитариста группы Cradle of Filth

Говорит Москва

Стюарт Анстис скончался в возрасте 48 лет, пишет The New York Post. Информацию о смерти музыканта и бывшего гитариста метал-группы в соцсетях подтвердила его супруга Антуанетта Анстис.

СМИ сообщают о смерти экс-гитариста группы Cradle of Filth
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

«Стюарт Анстис. 2/05/1974—21/08/2022. Покойся с миром, ты был слишком прекрасен для этого мира», — говорится в посте.

При этом причина смерти гитариста не уточняется.

Анстис был участником группы Cradle of Filth с 1995 по 1999 год. Позже он основал коллектив Bastardsun, который распался в 2005 году из-за внезапной смерти его фронтмена Дэвида Уэйна.

Люди,Дэвид Уэйн,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители