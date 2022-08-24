Со смертью Оливии Ньютон-Джон ушла эпоха

На своем ранчо в Южной Калифорнии в кругу семьи скончалась австрало-британская певица Оливия Ньютон-Джон. Внучке выдающегося физика Макса Борна было 73 года.

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«Моя дорогая Оливия, ты сделала нашу жизнь намного лучше. Такое влияние было невероятным. Я так сильно тебя люблю. Вместе с тобой ушла целая эпоха. Эпоха диско»,

- отозвался на смерть своей партнерши по культовому мюзиклу «Бриолин» (Grease) Джон Траволта.

Жизнь обладательницы четырех «Грэмми» отнюдь не была безоблачной. Последние 30 лет она боролась с раком молочной железы, незадолго до смерти онкология дала метастазы в кости. Когда Ньютон заболела, таинственно исчез на ночной рыбалке ее гражданский муж Патрик Макдермотт. Позже выяснилось, что он инсценировал свою смерть, а сам по поддельным документам сбежал в Мексику. Оливии же остались внушительные долги.

Брошенная женщина одна воспитывала дочь Хлою и боролась с тяжким недугом. Шоу-бизнес пришлось оставить на целых 10 лет. Жила певица на сотни тысяч долларов, которые приносили ей «Бриолин» и мультиплатиновая пластинка Grease. К счастью, постепенно все наладилось. Оливия участвовала в «Евровидении», записывала альбомы, получала музыкальные премии, снималась в кино. В 1984 году вышла замуж за актера Мэтта Латтанци. Избранник был на 11 лет моложе, и в 1995 году они развелись. В этом браке родилась единственная дочь Ньютон-Джон. Пока жена болела, муж изменял ей с 23-летней сиделкой Синди Джессап.