О какой "восьмикласснице" на самом деле пел Цой

Песня Виктора Цоя "Восьмиклассница" – пожалуй, одна из самых известных в творчестве артиста. Незамысловатый текст и легкий мотив сделали ее по-настоящему народной, но мало кто знает, кому певец посвятил эту композицию. Подробнее об истории этой песни – в материале "Рамблера".

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Долгое время даже друзья Цоя были уверены, что у той самой "восьмиклассницы" нет прототипа в реальной жизни, и это лишь образ, созданный Виктором. Однако они ошибались. Песня посвящена Дженни Яснец – дизайнеру из Санкт-Петербурга. Окончив восьмой класс, Дженни поступила в знаменитое Ленинградское художественное училище им. Серова.

С Цоем девушку познакомил их общий друг Андрей Медведев. В интервью изданию VOICE, Яснец рассказала, что сразу после знакомства Цой пригласил их на свой концерт в рок-клуб. Дженни тогда было 15 лет, а Виктору 20.

Спустя какое-то время вышла песня "Восьмиклассница", но Яснец далеко не сразу узнала о том, что знаменитый артист посвятил композицию ей. Об этом много лет спустя рассказал Медведев, которому Цой подарил кассету с этой композицией, уточнив, о ком песня "Восьмиклассница".

Дженни оказалась приятно удивлена: с Цоем у них были исключительно дружеские отношения – она посещала его концерты, он приходил на ее дни рождения, они довольно часто встречались в мастерской Медведева.