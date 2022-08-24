Надежда Аллилуева: почему жена Сталина свела счёты с жизнью?

Надежда Аллилуева – вторая жена Иосифа Сталина – прожила недолгую жизнь.

Фото: Википедия Википедия

Изучив её биографию, вряд ли кто-то может сказать, что она была счастливой. Дочь революционера, жена культового исторического персонажа – её судьба тесно переплелась с событиями той эпохи, грандиозными и трагическими моментами жизни нашей страны…

Видео дня

О ней изданы десятки книг, снят ни один фильм, написаны сотни статей, но споры о правдивости передаваемых из поколения в поколение фактов её биографии не умолкают по сей день…

Сильный характер и роковые обстоятельства

Надежда родилась в Баку 22 сентября 1901 года, там они жили всей семьёй до переезда в Петербург.

Отец – Сергей Яковлевич Аллилуев – сам был родом из обычной рабочей семьи, свою жизнь полностью посвятил революционным движениям. Мать – Ольга Евгеньевна – работала в больнице, всецело поддерживала идейность супруга.

Такой настрой в семье серьёзно повлиял и на жизненные взгляды Надежды. Она тоже хотела служить общему делу, тем более что её характер и темперамент просто не позволили бы наслаждаться обычной размеренной жизнью.

В преддверии революции в доме Аллилуевых царила особая атмосфера: бесконечные визиты скрывающихся от полиции революционеров, встречи и обсуждения исторических событий. И между тем дома Надя бывала, как правило, одна, занималась бытом и знакомилась с новыми товарищами.

Одно из таких знакомств стало судьбоносным: девушка влюбилась в Иосифа Сталина, который, вернувшись из сибирской ссылки, поселился в их квартире.

Здесь для всех он был своим человеком, понятным и родным, его жизнь и натура не просто увлекли Надежду, она искренне восхищалась рьяным революционером, готова была служить не только общему делу, но и своему герою.

Уже тогда отец Надежды выражал волнения по поводу их союза.

Его беспокоили не огромный разбег в возрасте между ними, не тот факт, что у Сталина это второй брак и после смерти первой жены остался маленький ребёнок, воспитанием которого, впрочем, он не интересовался.

Главные противоречия он видел в столкновении их сильных нравов. Вспыльчивость и упрямство дочки могли послужить плохими спутниками в жизни члена партии большевиков, с которым она хотела связать себя на долгие годы.

Два огненных нрава

На высказывания отца никто не обратил внимания – не раздумывая девушка уехала со Сталиным на фронт, работала под его началом машинисткой, буквально горела революционными идеями. Её старания и безграничная любовь не остались незамеченными.

Они поженились в 1919 году, спустя год после знакомства.

Между ними действительно были искренние чувства, но работа настолько завладела Сталиным, что жена стала явно беспокоиться и ощущать свою ненужность. Он хотел видеть поддержку любимой, которая будет заниматься домом и детьми, она же, в свою очередь, не желая превращаться в домохозяйку и откровенно скучая за домашними делами, стремилась работать.

Надежда освоила новое дело, начала сотрудничать с несколькими печатными изданиями.

Их ссоры основывались на обычных взаимоотношениях мужчины и женщины. Он, измотанный работой, не видел никаких поводов для выяснения отношений, а ей просто не хватало женской мудрости, чтобы понять проблему и сгладить конфликт.

Неправдой было бы утверждать, что её совсем не интересовал быт и воспитание детей.

Она вполне ответственно занималась домашними хлопотами, была строгой матерью и активно интересовалась детьми, но наличие прислуги позволяло посвятить себя, как казалось Надежде, чему-то большему.

Эти бесконечные заботы, внутреннее одиночество и невозможность поделиться с кем-то печальными мыслями её сильно угнетали, а временами и выливались в скандалы с мужем, который порой не мог понять истинных их причин. Они ругались, подолгу не разговаривали, мирились до следующего её эмоционального порыва.

Несколько раз она даже пыталась, забрав детей, уйти от мужа. Но они скоро мирились, проводили короткий отпуск и уже вместе возвращались домой.

С каждым годом она всё чаще стала задумываться о своей роли и призвании, о мешающей наладить семейное счастье большой разнице в возрасте с супругом, который, заняв после ухода из жизни Ленина пост главы государства, стал ещё суровее и строже по отношению к ней.

Ей казалось, если она не может реализоваться в его глазах как женщина, значит, нужно искать какие-то другие возможности найти своё место и сферу применения своих знаний и талантов.

В 1929 году она поступила в Московскую промакадемию на факультет текстильной промышленности. Общественная деятельность её, несомненно, воодушевляла, но была лишь внешним прикрытием разногласий, которые навсегда посеяли что-то недоброе в её внутреннем мире.

Со временем частыми причинами для ссор стали подозрительность и ревность Надежды.

Все эти негативные мысли не могли не сказаться на её здоровье: сначала она отправилась на лечение за границу, а потом вдруг обратилась к Богу, стала часто посещать церковь. Многие знали о её головных болях. Они были настолько невыносимыми, что она решилась обратиться к врачам.

Последний визит состоялся в августе 1932 года, когда речь уже зашла об операции.

Впоследствии возникли предположения – плохое самочувствие так негативно влияло на её психическое состояние. Резкое изменение в её поведении замечали многие, и только супруг закрывал глаза на новые интересы жены и её нарастающее подавленное состояние.

Уход из жизни

7 ноября 1932 года на квартире у Ворошиловых собрались большой компанией. Размолвка на этом вечере, по словам многих очевидцев, изменила ход событий навсегда, и, возможно, стала толчком к её поступку.

В последнее время Сталин часто проводил время с вином, любил шутить с друзьями и провоцировать супругу. Очередная неудачная шутка и грубое поведение мужа настолько задели Аллилуеву в тот роковой вечер, что она решила уехать домой, оставив мужа в компании друзей.

Больше они не увидятся.

Ночью 8 ноября Надежда Аллилуева ушла из жизни, выстрелив себе в сердце. Её нашли в том же платье, в котором она была на вечере. Не сразу решились сообщить вождю о гибели жены: уход супруги стал для него большим потрясением.

В тот вечер всё изменилось и в жизни детей. Как никто они ощутили пустоту, воцарившуюся в их доме в Зубалово. С каждым годом всё реже сюда приезжали родственники и друзья, Сталин, терзаемый мрачными воспоминаниями, сам не любил сюда возвращаться…

Овдовевший Иосиф Сталин часто приезжал на могилу к жене, сидел на скамейке и молчал. В одной из откровенных бесед он признался, что своим выстрелом она навсегда покалечила и его. И это была личная трагедия, не имевшая никакого отношения к политике.