Британец стал самым молодым совершившим кругосветку человеком

17-летний британец стал самым молодым человеком в мире, совершившим кругосветку в одиночку, пишет LADBible. Ранее этот рекорд принадлежал его сестре.

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Пилот Мак Резерфорд в среду приземлился на своем самолете недалеко от болгарской Софии, вписав свое имя в историю. Рассказывая о своем достижении, британец понадеялся, что его пример побудит других людей на свершения.

«Просто следуйте за своей мечтой, усердно работайте и двигайтесь к достижению целей»,

— посоветовал рекордсмен.

Сестра Мака рассказала, что вся семья переживала и поддерживала его. Девушка постоянно звонила ему, старалась помогать дистанционно.

«Я давала ему советы по маршруту, говорила, как лучше лететь»,

— рассказала она.

Путешествие Мака стартовало 23 марта и прошло через 52 страны и пять континентов.