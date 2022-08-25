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2 часа назад

Британец стал самым молодым человеком в мире, совершившим кругосветку в одиночку

Газета.Ru

17-летний британец стал самым молодым человеком в мире, совершившим кругосветку в одиночку, пишет LADBible. Ранее этот рекорд принадлежал его сестре.

Британец стал самым молодым совершившим кругосветку человеком
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пилот Мак Резерфорд в среду приземлился на своем самолете недалеко от болгарской Софии, вписав свое имя в историю. Рассказывая о своем достижении, британец понадеялся, что его пример побудит других людей на свершения.

«Просто следуйте за своей мечтой, усердно работайте и двигайтесь к достижению целей»,

— посоветовал рекордсмен.

Сестра Мака рассказала, что вся семья переживала и поддерживала его. Девушка постоянно звонила ему, старалась помогать дистанционно.

«Я давала ему советы по маршруту, говорила, как лучше лететь»,

— рассказала она.

Путешествие Мака стартовало 23 марта и прошло через 52 страны и пять континентов.

Ранее министр туризма Новой Зеландии заявил, что в стране ждут только богатых туристов.

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