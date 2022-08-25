115-летие Льва Эберга: архитектор, создавший самобытный облик Ростова-на-Дону

В Ростове отметили 115-летие выдающегося архитектора Льва Эберга, которого по праву считают создателем неповторимого облика Ростова-на-Дону. Он построил здания, определившие художественную самобытность донской столицы.

Фото: Don24.ru Don24.ru

Лев Эберг родился 3 августа 1907 года в Москве. Его отцом был знаменитый ростовский архитектор Леонид Эберг, построивший несколько доходных домов в центре города.

Со временем стало ясно, что сын ничуть не уступает в таланте своему прославленному родителю.

Эберг-младший окончил Московский архитектурно-строительный институт и в 1932 году начал работать в ростовском институте Севкавгражданпроект.

Местные руководители сразу разглядели талант в молодом специалисте и включили его в состав группы, занимавшейся сооружением театра имени М. Горького и гостиницы «Ростов». Благодаря участию в этих масштабных проектах Лев Эберг получил строительные навыки и знания, особенно в области внутренних и наружных отделочных работ. Он разработал интерьеры малого зала и вестибюля театра.