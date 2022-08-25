Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+32° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
1 час назад

115-летие Льва Эберга: архитектор, создавший самобытный облик Ростова-на-Дону

Don24.ru

В Ростове отметили 115-летие выдающегося архитектора Льва Эберга, которого по праву считают создателем неповторимого облика Ростова-на-Дону. Он построил здания, определившие художественную самобытность донской столицы.

115-летие Льва Эберга: архитектор, создавший самобытный облик Ростова-на-Дону
Фото: Don24.ruDon24.ru

Лев Эберг родился 3 августа 1907 года в Москве. Его отцом был знаменитый ростовский архитектор Леонид Эберг, построивший несколько доходных домов в центре города.

Со временем стало ясно, что сын ничуть не уступает в таланте своему прославленному родителю.

Эберг-младший окончил Московский архитектурно-строительный институт и в 1932 году начал работать в ростовском институте Севкавгражданпроект.

Местные руководители сразу разглядели талант в молодом специалисте и включили его в состав группы, занимавшейся сооружением театра имени М. Горького и гостиницы «Ростов». Благодаря участию в этих масштабных проектах Лев Эберг получил строительные навыки и знания, особенно в области внутренних и наружных отделочных работ. Он разработал интерьеры малого зала и вестибюля театра.

В конце 1940-х годов для ростовского архитектора настала золотая пора. Город активно восстанавливался после войны, и Эберг получил возможность реализовать все грани своего архитектурного мастерства. И создал множество знаковых проектов.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители