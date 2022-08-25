Звезда Comedy Woman оценила москвичей

Актриса и телеведущая также рассказала о своих любимых местах для прогулок в Москве. Она сообщила, что ей нравится приезжать в парк ВДНХ в любое время года. Кроме того, своим любимым районом Федункив назвала Сокольники — она жила в нем в то время, когда ее карьера пошла вверх, поэтому вспоминает о месте и времени, проведенном там, с теплотой. Звезда призналась, что жалеет о том, что не успела узнать район получше, однако выразила надежду, что ей когда-нибудь удастся в него вернуться.