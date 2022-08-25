Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+32° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
3 часа назад

Звезда Comedy Woman назвала москвичей добрыми и сострадающими

Lenta.ru

Российская актриса Марина Федункив, известная по сериалу «Реальные пацаны» и шоу Comedy Woman, назвала жителей Москвы добрыми и сострадающими людьми. Свое мнение звезда высказала в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Звезда Comedy Woman оценила москвичей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Москвичи знают себе цену и берут от жизни в столице все. Таких людей, как у нас, — добрых, сострадающих, с потрясающим чувством юмора — нет нигде!» — убеждена Федункив.

Актриса и телеведущая также рассказала о своих любимых местах для прогулок в Москве. Она сообщила, что ей нравится приезжать в парк ВДНХ в любое время года. Кроме того, своим любимым районом Федункив назвала Сокольники — она жила в нем в то время, когда ее карьера пошла вверх, поэтому вспоминает о месте и времени, проведенном там, с теплотой. Звезда призналась, что жалеет о том, что не успела узнать район получше, однако выразила надежду, что ей когда-нибудь удастся в него вернуться.

Люди,Марина Федункив,ВДНХ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители