«Она всегда была врушкой!»: сестра Меган Маркл

Сводная сестра Меган Маркл Саманта продолжает свою войну с ней. Помимо желания доказать всему миру, что герцогиня Сассекская врала о своём детстве, она всячески высказывает собственное недовольство тем, как она ведёт себя сейчас. Саманта уверена: Меган старается всячески создать себе имидж доброй и милосердной принцессы, хотя таковой не является. И она считает, что выход первого подкаста авторства герцогини «Архетипы» — ещё одно доказательство того, что это просто очередная роль экс-актрисы, у которой так и не получилось сделать блестящую карьеру в Голливуде.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Накануне вечером Саманта Маркл дала интервью Дэну Вуттону в его шоу Dan Wootton Tonight. Сводная сестра герцогини Сассекской с первых слов раскритиковала первый выпуск её подкаста, гостьей которого стала олимпийская чемпионка Серена Уильямс. Саманта назвала голос Меган Маркл «вкрадчивым и мурлыкающим», поскольку та очень хотела понравиться слушателям подкаста. Не понравилось сестре герцогини Сассекской и то, что она назвала себя жертвой, сделав акцент на том, что обществу не нравятся амбициозные женщины.

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Саманта подала в суд на Меган, требуя от неё признать, как много сделал для герцогини её отец Томас Маркл — и не преминула напомнить об этом вновь.

«Она говорит, что преподаватели в школе помогли ей понять и принять себя как феминистку, но забывает о том, что её образование оплатил отец. Давайте смотреть правде в глаза: на пути каждого из нас встречаются люди, которые оказывают нам поддержку и тем самым становятся причастными к нашим достижениям и успехам. Никто из нас не рос в вакууме», — сообщила сестра Маркл журналисту.

Меган Маркл выпустила первый эпизод подкаста на Spotify совместно со своей продюсерской компанией Archwell Audio, 23 августа 2022г.

Не смогла она и не прокомментировать амбициозность Меган, которая была посвящена большая часть подкаста. Саманта обвинила её в «самовосхвалении» и предположила, что после переезда в США принцу Гарри приходится играть в их отношениях «вторую скрипку», всегда уступая главное место в паре своей жене.