Цукерберг выпил воды в эфире, чтобы доказать, что он не робот

Глава Meta Марк Цукерберг рассказал, что в курсе мемов о его нечеловеческом происхождении. В эфире подкаста блогера и спортивного ведущего Джо Рогана The Joe Rogan Experience бизнесмен выпил стакан воды с целью доказать, что он не робот, сообщает Business Insider.
"Мне не нравится, как ты пьешь воду. Например, когда ты пил воду на слушаниях в американском сенате, это было похоже на то, как пьет робот",
- в шутку сказал Роган, а затем попросил Цукерберга сделать глоток воды перед ним.
Гендиректор Meta улыбнулся и попил воды перед камерами в эфире. Он объяснил, что на подобных официальных мероприятиях порой тяжело чувствовать себя расслабленным.
"Давать показания в сенате - это не тот случай, когда можно продемонстрировать свою человечность. Когда ты пробудешь там шесть или семь часов, то определенно сделаешь лицо, которое станет мемом",
- добавил Цукерберг.