Киану Ривз пришел на свадьбу к незнакомцам

Актер Киану Ривз стал гостем на свадьбе у незнакомых людей. Об этом сообщает Daily Mail.
Звезда отдыхал в одном из отелей в Великобритании, где пара праздновала свою свадьбу. Киану находится там для съемок фильма о "Формуле-1". Жених неожиданно встретил актера в лобби отеля и пригласил его на торжество. Неожиданно он согласился и стал гостем свадьбы.
Ривз пришел на свадьбу, поздравил молодоженов, сфотографировался со всеми и пообщался с гостями. Невеста рассказала, что актер был очень дружелюбным.
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