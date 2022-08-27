Киану Ривз пришел на свадьбу к незнакомцам

Актер Киану Ривз стал гостем на свадьбе у незнакомых людей. Об этом сообщает Daily Mail.

Звезда отдыхал в одном из отелей в Великобритании, где пара праздновала свою свадьбу. Киану находится там для съемок фильма о "Формуле-1". Жених неожиданно встретил актера в лобби отеля и пригласил его на торжество. Неожиданно он согласился и стал гостем свадьбы.