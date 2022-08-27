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13 минут назад

Киану Ривз пришел на свадьбу к незнакомцам

Мария Каткова

Актер Киану Ривз стал гостем на свадьбе у незнакомых людей. Об этом сообщает Daily Mail.

Киану Ривз пришел на свадьбу к незнакомцам
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Звезда отдыхал в одном из отелей в Великобритании, где пара праздновала свою свадьбу. Киану находится там для съемок фильма о "Формуле-1". Жених неожиданно встретил актера в лобби отеля и пригласил его на торжество. Неожиданно он согласился и стал гостем свадьбы.

Nikki Roadnight/Twitter

Ривз пришел на свадьбу, поздравил молодоженов, сфотографировался со всеми и пообщался с гостями. Невеста рассказала, что актер был очень дружелюбным.

Ранее сообщалось, что Бекхэм удивила фанатов подростковыми фотографиями.

Люди,Киану Ривз,
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