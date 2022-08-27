«Отец» советской атомной бомбы: почему Курчатов так называл Берию

Лаврентий Берия наряду с Генрихом Ягодой и Николаем Ежовым входит в число главных палачей сталинского режима. Он продолжил массовые расстрелы и депортации, был известен своей жестокостью. Но его деятельность и сейчас многими расценивается неоднозначно. Признавая его преступления, защитники Берии при этом называют его «талантливым менеджером», добившимся многих успехов.

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Деятельность в НКВД: амнистия и реформа внешней разведки

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Свою деятельность на посту наркома внутренних дел СССР Берия начал с того, что объявил амнистию. На свободу вышли примерно 200 тысяч человек, арестованных при Ежове по сфабрикованным обвинениям как «враги народа». Скорее всего, это не была инициатива нового наркома - Сталин понимал, что Ежов переусердствовал с выполнением его поручений. Требовалось показать народу, что в стране существует правосудие и «невиновных не сажают». Берия приобрел имидж «защитника законности».

Он реорганизовал деятельность внешней разведки СССР, при нем еще до войны была создана разветвленная агентурная сеть, работавшая многие годы. Благодаря заграничной агентуре Советский Союз получил сведения о новых технологических разработках, в том числе о работе США над атомной бомбой.

Вклад в оборонную промышленность

В 1945 г. Берии было присвоено звание маршала Советского Союза. Так Сталин отметил его заслуги во время войны. С 30 июня 1940 г. он являлся членом Государственного комитета обороны. В его задачи входило кураторство производства военной техники, контроль работы Наркомата угольной промышленности и Наркомата путей сообщения.

Максимально быстро были созданы коммуникации, позволившие эвакуировать в тыл важнейшие предприятия и их сотрудников. Было построено 3570 км. железных дорог, 4200 км. автомобильных дорог, 842 аэродрома.

После эвакуации заводы в кратчайшие сроки начали выпускать танки, самолеты, боеприпасы. Вводились в производство новые модели. С 1942-го по 1944 гг. Советский Союз выпускал ежемесячно в среднем 2 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок. Ежегодно производилось до 450 тыс. пулеметов, тогда как в Германии количество составляло 250 тыс. Превосходство над Германией удалось добиться и в других областях.

Атомный проект

Первые эксперименты, связанные с ураном, в СССР начали делать еще до войны. Во время войны разведка сообщила об атомных проектах США и Англии. Берия начал поставлять сведения Курчатову – научному руководителю Специального комитета при ГКО. Создается специальная лаборатория. 3 декабря 1944 г. Сталин подписывает распоряжение: «Возложить на т. Берия Л. П. наблюдение за развитием работ по урану». После бомбардировки Хиросимы и Нагасаки работы по созданию атомной бомбы в СССР дополнительно ускорились. Курчатов признавал: «Если бы не он, Берия, бомбы не было бы».

Берия приказал пересчитать всех ученых-физиков страны. Их оказалось 4212. Специалистов-ядерщиков не хватало, и их начали экстренно готовить. В 1945 г. разведка доставила в СССР книгу-отчет о создании в США атомной бомбы.

Берия создал вокруг всей деятельности проекта режим тотальной секретности. За любые несанкционированные разговоры виновного в лучшем случае ожидал строгий выговор. Над проектом трудились ученые, нередко буквально доставленные прямиком из лагерей. Практика «шарашек», созданных Берией, не исчезнет и потом. Некоторые исследователи считают, что образование подобных учреждений – это тоже положительное достижение Берии. Деятельность в них спасла жизни многим ученым, которые в противном случае погибли бы в лагерях.

Бомба была создана и испытана в 1949 г. Через несколько лет Сахаров создал термоядерную (водородную) бомбу. Ее испытали уже после ареста Берии.

Прекращение «дела врачей», «мингрельского» дела, антисемитских процессов

После смерти Сталина Берия видел себя на посту следующего руководителя СССР. Официальным главой правительства стал Маленков, а Берия – первым заместителем председателя Совмина. Он, вероятно, помнил эффект от амнистии, объявленной в 30-е годы, и закрыл дела, по которым уже вовсю шли аресты. По его предложению 27 марта 1953 г. Президиум ЦК КПСС утвердил указ «Об амнистии». По нему вышли на свободу более миллиона человек.

Было восстановлено доброе имя многих врачей, отменены планы депортации евреев в необжитые районы. В прессе писали, что врачи «были арестованы неправильно, без каких-либо законных оснований». Однако освобождены были далеко не все. Реабилитации продолжились уже после ареста Берии.

Отмена паспортных ограничений и режимных местностей

В «Проекте Постановления Совета Министров СССР», поданном Берией Маленкову 13 мая 1953 г., было предложено отменить паспортные ограничения на проживание. Из-за них люди, отбывшие наказание, не могли вернуться домой, устроиться на приличную работу, воссоединиться с семьями. Также говорилось о необходимости отменить режимную зону вдоль границы СССР. В документе говорилось: «При существующем положении граждане, отбывшие наказание в местах заключения или ссылки и искупившие тем самым свою вину перед обществом, продолжают испытывать лишения и обречены на мытарство». Проект был удовлетворен. Были упразднены ограничения на проживание более чем в 300 городах и местностях СССР.

Выдвижение национальных кадров в руководство республик

Во многих советских республиках десятилетиями руководящие посты занимали «пришлые», люди из центра. Местному населению это не нравилось. Поэтому была развернута кампания по привлечению к управлению представителей титульных национальностей каждой республики. Эта практика сохранилась на долгие годы: первый секретарь ЦК республики был из местных, а второй – присланный распоряжением ЦК КПСС.

Смягчение режима в ГДР

Раздел Германии привел к тому, что жители ее восточной части начали бежать на Запад. Во многом виной была неправильная политика новых властей. С целью борьбы с массовой эмиграцией Берия предложил отменить ряд необдуманных решений. Он высказывался за отмену объявленного в 1952 г. курса на «форсированное строительство социализма», ограничений малого и среднего частного капитала, насаждения сельхозкооперативов (варианта коллективизации). Предложение было одобрено Президиумом ЦК КПСС, против выступил только Маленков.