Константин Черненко: сколько «тайных» жен было у генсека

До сих пор в большинстве официальных биографий Константина Черненко указано лишь два его брака. Однако есть сведения о том, что самый «странный» генсек имел гораздо больше жен. Да и детей у Черненко было вовсе не пятеро. Леонид Млечин, автор книги «Династии, кланы и семьи в России. От Ленина до Путина», заметил, что излишняя активность на личном фронте чуть не стоила Черненко карьеры.

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Первая жена и измена

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Как утверждает Александр Островский в книге «Кто поставил Горбачева?», первой супругой Константина Черненко была Фаина Васильевна Елисеева, агроном по образованию. Елисеева родила от Черненко сына Альберта и дочь Лидию. Несмотря на наличие детей, этот брак быстро распался, причем по вине Константина Устиновича. В 1941 году он был назначен секретарем Красноярского крайкома партии. Во время Великой Отечественной войны Черненко отправили не на фронт, а в Москву, в высшую школу парторганизаторов при ЦК КПСС. В августе 1944 года в одной из командировок Константин Устинович познакомился со своей второй супругой.

Роман 33-летнего Черненко с 31-летней Анной Дмитриевной Любимовой, членом парткома Наркомата заготовок, развивался стремительно. По словам самой Любимовой, их встречи продолжались даже после возвращения в столицу. Однако не прошло и трех месяцев со дня их первой встречи, как влюбленные решили зарегистрировать свои отношения. По мнению Островского, если бы обманутая Фаина Васильевна не согласилась бы дать мужу развод, скорее всего, получился бы скандал, и карьера Черненко на этом бы и закончилась. Но, судя по всему, Елисеева не возражала, потому как расставание с Фаиной Васильевной, которая имела на руках двух несовершеннолетних детей, никаких последствий для Константина Устиновича не имело. По крайней мере, в тот момент.

Вторая жена и романы на стороне

Несмотря на то, что Анна Дмитриевна, в сущности, стала так называемой разлучницей, коллеги Черненко отзывались о ней только положительно. Так, Егор Лигачев в своей книге «Кто предал СССР» характеризует ее как женщину не только скромную и добрую, но и мужественную. Лигачев утверждает, что в период болезни Константина Устиновича его супруга, понимая, что дни генсека сочтены, держалась стойко и ничем не выдавала свою тревогу. С Анной Дмитриевной, которая, кстати, родила от Черненко троих детей: Владимира, Веру и Елену, Константин Устинович прожил до самой смерти, то есть более сорока лет.

Неизвестно, изменял ли Черненко хоть раз свой последней жене, но имеются достоверные сведения о том, что в молодости самый «странный» генсек был не в силах совладать с собой при виде женских прелестей. Об этом пишет в своей книге «Самые закрытые люди» и Николай Зенькович. Да и Виктор Пятницкий, автор издания «Любовные истории правителей Российской империи и СССР», отмечает, что в одной из характеристик Черненко значилось: «Падок на женщин». Жаловался на Константина Устиновича и генерал Дмитрий Шепилов. Как-то раз он доложил секретарю ЦК Суслову: «Товарищ Черненко, сходясь с другими женщинами, бросал своих жен с детьми».

Еще 3 супруги

Именно благодаря таким «отзывам» Константина Черненко перевели на работу не в Москву, как планировалось, а в Кишинев. Однако этот поворот оказался для Черненко счастливым. В Молдавии он завоевал расположение будущего генсека Леонида Брежнева, который сыграл далеко не последнюю роль в карьере Константина Устиновича. Впрочем, тогда Черненко наверняка воспринимал «ссылку» в Кишинев как наказание, причем небезосновательное. Дело в том, что слова Дмитрия Шепилова основывались отнюдь не на его личных наблюдениях или тем более слухах.