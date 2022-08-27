Вера Афанасьева: Кто и зачем упростил Гегеля

27 августа 1770 г. родился Георг Вильгельм Фридрих Гегель — один из величайших философов всех времён и народов.

Фото: Новости Саратова Новости Саратова

Рядом с его именем огромными буквами написано слово ДИАЛЕКТИКА.

Видео дня

А ведь он — создатель совершеннейшей метафизики, если под последней понимать учение о предельных основания бытия.

Таким предельным основанием мира у Гегеля выступает Абсолютная идея, совершенная идеальная сущность, определяющее существование всего в мире; философский аналог Единого Бога.

Гегель всего лишь повторил бы Платона и других великих метафизиков, если бы не добавил в свою картину мира идею развития — и метафизическая картина стала неповторимой, особенной, подвижной, ожила.

У Гегеля развивается все — от духовных сущностей до любых социальных и материальных объектов. Все в развитии, все в движении, все становится, а не просто пребывает.

Он же сформулировал и универсальные законы развития — те, которые знали наизусть все, кто учился в советских университетах, и из-за которых многие считают философию чепухой. А ведь они великолепны, эти законы — лишь бы понимать их!

Гегель ввёл и представление об историческом процессе — и там, где раньше видели отдельные события, прихоти великих или деяния монархов, начали усматривать закономерности и траектории, единую канву движения цивилизации.

Законы Гегеля изменили общественное мышление и научное познание.

Из философии Гегеля вышли все эволюционные теории, в том числе и теория Дарвина.

Без неё невозможны были бы многие разделы физики, эволюционная химия, космология, нелинейная динамика, синергетика.

На три четверти из диалектики Гегеля сделан и марксизм. Маркс безмерно упростил Гегеля, сделал его идеальные законы материальными, придал им вульгарный смысл, положил в основу социального только экономическое.

Он перекроил Гегеля, как хотел, но тоже был гением, и его теория получилась красивой.

А позже упростили и самого Маркса, грубо приложив его модель социального развития к реальному обществу. И когда поняли, что они не совпадают, стали укладывать социум в прокрустово ложе марксизма, не щадя людей и социальных отношений.

Не буду говорить, как пострадали от этого многие страны — сегодня не в тему.

Маркс в этом не виноват, не виноват и Гегель, хотя без его философии мир, наверное, был бы совсем иным.

Но он снова оказался прав — «история учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы».

А Гегель велик, чист, прозрачен, несмотря на все его секуляризации.

Писал он, конечно, очень сложно, но если ищешь мировые основания и формулируешь универсальные законы бытия — по-другому никак.