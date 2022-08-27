Вера Афанасьева: Кто и зачем упростил Гегеля

27 августа 1770 г. родился Георг Вильгельм Фридрих Гегель — один из величайших философов всех времён и народов.
Рядом с его именем огромными буквами написано слово ДИАЛЕКТИКА.
А ведь он — создатель совершеннейшей метафизики, если под последней понимать учение о предельных основания бытия.
Таким предельным основанием мира у Гегеля выступает Абсолютная идея, совершенная идеальная сущность, определяющее существование всего в мире; философский аналог Единого Бога.
Гегель всего лишь повторил бы Платона и других великих метафизиков, если бы не добавил в свою картину мира идею развития — и метафизическая картина стала неповторимой, особенной, подвижной, ожила.
У Гегеля развивается все — от духовных сущностей до любых социальных и материальных объектов. Все в развитии, все в движении, все становится, а не просто пребывает.
Он же сформулировал и универсальные законы развития — те, которые знали наизусть все, кто учился в советских университетах, и из-за которых многие считают философию чепухой. А ведь они великолепны, эти законы — лишь бы понимать их!
Гегель ввёл и представление об историческом процессе — и там, где раньше видели отдельные события, прихоти великих или деяния монархов, начали усматривать закономерности и траектории, единую канву движения цивилизации.
Законы Гегеля изменили общественное мышление и научное познание.
Из философии Гегеля вышли все эволюционные теории, в том числе и теория Дарвина.
Без неё невозможны были бы многие разделы физики, эволюционная химия, космология, нелинейная динамика, синергетика.
На три четверти из диалектики Гегеля сделан и марксизм. Маркс безмерно упростил Гегеля, сделал его идеальные законы материальными, придал им вульгарный смысл, положил в основу социального только экономическое.
Он перекроил Гегеля, как хотел, но тоже был гением, и его теория получилась красивой.
А позже упростили и самого Маркса, грубо приложив его модель социального развития к реальному обществу. И когда поняли, что они не совпадают, стали укладывать социум в прокрустово ложе марксизма, не щадя людей и социальных отношений.
Не буду говорить, как пострадали от этого многие страны — сегодня не в тему.
Маркс в этом не виноват, не виноват и Гегель, хотя без его философии мир, наверное, был бы совсем иным.
Но он снова оказался прав — «история учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы».
А Гегель велик, чист, прозрачен, несмотря на все его секуляризации.
Писал он, конечно, очень сложно, но если ищешь мировые основания и формулируешь универсальные законы бытия — по-другому никак.
Но не думайте, что Гегель — эдакий «немец-ботаник». Нет, он страстный и живой был человек — ведь «ничто великое в мире не совершается без страсти».