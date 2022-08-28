Тайным владельцем самой дорогой виллы в Дубае оказался индийский миллиардер Мукеш Амбани, сообщил Bloomberg. Издание написало, что богач купил особняк с 10 спальнями для своего младшего сына и заплатил за него $80 млн. Мукеш Амбани — самый богатый бизнесмен Индии, входит в десятку богатейших миллиардеров мира по версии Forbes. Его состояние оценивается в $94,8 млрд.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Раскрыт покупатель самой дорогой виллы в Дубае

Вилла, о которой идёт речь, находится на искусственном острове Палм-Джумейра на побережье Персидского залива. Дом расположен в северной части острова. В нём есть частный спа-центр, а также крытый и открытый бассейны.

Один из источников рассказал журналистам, что принадлежащая Амбани Reliance Industries купила особняк в 2022 году для младшего сына богача Ананта Амбани. Сделка по покупке недвижимости была тайной, домом владеет одна из офшорных структур Reliance Industries.

Управлять объектом собирается топ-менеджер Reliance Industries Паримал Натвани. Собеседник агентства добавил, что Амбани планирует потратить миллионы долларов на обустройство особняка и обеспечение его безопасности.

Основной резиденцией самого Амбани останется Antilia. Это 27-этажный небоскрёб в Мумбаи с тремя вертолётными площадками, парковкой на 168 автомобилей, кинотеатром на 50 мест, большим бальным залом и девятью лифтами.