Земфира: за что ее любят и почему ее песни остаются популярными

Сегодня празднует свой день рождения певица Земфира. Большинство россиян считают Земфиру гениальным музыкантом и поэтом, однако есть и те, кто уверен, что Земфира – это лишь удачный продюсерский проект. Какая точка ближе к истине и почему ее песни всегда остаются актуальными? На этот вопрос в комментарии для «Слово и Дело» ответил музыкальный критик Павел Рудченко.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Земфира всегда была вне мейнстрима, и одновременно с этим ей удалось подняться на высоты российского шоу-бизнеса, завоевать любовь многих людей по всему миру благодаря проникновенной музыке и глубокой лирике. И ее действительно можно назвать феноменом: будучи представительницей «русского рока», у нее никогда не было музыки, что называется «на трех аккордах». Она сложнее и глубже, и вместе с этим – популярна наравне с «попсовыми» звездами.

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Интересно также наблюдать ее творческий рост. Лирика про одинокую, свободную и немного сумасшедшую девчонку переросла в чуть ли не в психоанализ. Чем сложнее стихи, тем сложнее музыка – и с каждым новым альбомом музыка Земфиры обретает новые формы и грани. А последний альбом «Бордерлайн» по глубине и насыщенности и вовсе может соперничать с музыкой Тома Йорка из Radiohead.

Сегодня, когда Земфира вместе с Ренатой Литвиновой позирует на показе Balenciaga, многие россияне воспринимают ее как одну из тех сбежавших звезд, которые, не скупясь в выражениях, высказываются о собственной родине. Музыкальный критик Павел Рудченко в комментарии для «Слово и Дело» напоминает: со стороны Земфиры ни разу не прозвучало русофобского заявления, а ее отъезд за границу не может умалить ее талант.

«Она действительно талантливый исполнитель, который, несомненно, многое привнес в нашу культуру. Она украсила нашу культурную жизнь, наш культурный код своими произведениями. Они незаурядны, выбиваются из общей массы. Она имеет очень необычную манеру исполнения, с точки зрения вокальной передачи, с точки зрения текста. Ее произведения – не масс-маркет, они несут определенную смысловую нагрузку, и ее сложно сравнить с каким-то другим исполнителем», — отмечает музыкальный критик.

Павел Рудченко подчеркивает: музыка Земфиры всегда узнаваема и уже как будто «вшита» в российский культурный код. Стоит заиграть первые аккорды, как все сразу понимают, что это именно Земфира – уникальная российская исполнительница, музыкант с большой буквы, который идет своим путем.

«Да, имея свое мнение, она не встала на сторону патриотичного направления. Но и не все музыканты в принципе должны делать патриотический контент. По крайней мере, от нее я не слышал русофобских призывов – в отличие от других артистов, которые себе это позволяли – вспомните того же Макаревича или Галкина. Она выдерживает более нейтральную позицию. Ей хватает мудрости, жизненного опыта не выкрикивать пустые лозунги, как многие наши артисты себе позволяют», — отмечает эксперт.