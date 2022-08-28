Почему мама Маска живет в гараже, когда приезжает в гости к сыну

74-летняя модель и мать самого богатого человека на планете (а может, и в целой галактике) всегда рада провести время с сыном. Но эти встречи проходят совсем не так, как мы могли бы себе представить: когда Мэй Маск навещает любимого отпрыска в Техасе, где находится штаб-квартира SpaceX, ей приходится ночевать… в гараже. Дело в том, что Илон совершенно не интересуется материальными ценностями, призналась Мэй в новом интервью изданию The Times. А сам бизнесмен еще в апреле рассказал, что у него сейчас даже нет дома и он останавливается у своих друзей.