Женщина после похудения стала чувствовать себя на 40 лет моложе

64-летняя Фиона Нилсон из шотландского города Дамфрис, Великобритания, похудела вдвое после того, как ей стало трудно ходить. Об этом сообщает The Mirror.

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Нилсон поняла, что ей необходимо сбросить вес, когда в 2018 году пошла к врачу, и весы в его кабинете зашкалили. Кроме того, женщина жаловалась на плохое самочувствие и одышку. Доктор диагностировал у пациентки, которая весила тогда более 159 килограммов, сердечную недостаточность По ее словам, это был «момент озарения». Нилсон вспоминает, что подумала тогда: «Если ты ничего не сделаешь, то умрешь».

Она села на диету с дефицитом калорий, при которой съедала меньше пищи, чем требовалось ее организму. Поначалу Нилсон было трудно сбрасывать вес самостоятельно, и через некоторое время она снова начала поправляться. Однако вскоре британка присоединилась к группе для худеющих, где получила необходимую поддержку и мотивацию. В итоге женщина смогла избавиться от 82 килограммов и стала чувствовать себя на 40 лет моложе.

«Дружба и поддержка в организации были потрясающими, и это помогло мне сбросить два килограмма уже в первую неделю. Каждую неделю после этого я продолжала терять по килограмму веса»,

— рассказала Нилсон. Женщина добавила, что теперь ее жизнь совершенно другая: она может ходить и участвовать в различных мероприятиях.