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13 минут назад

64-летняя женщина похудела вдвое и стала чувствовать себя на 40 лет моложе

Lenta.ruиещё 1

64-летняя Фиона Нилсон из шотландского города Дамфрис, Великобритания, похудела вдвое после того, как ей стало трудно ходить. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина после похудения стала чувствовать себя на 40 лет моложе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Нилсон поняла, что ей необходимо сбросить вес, когда в 2018 году пошла к врачу, и весы в его кабинете зашкалили. Кроме того, женщина жаловалась на плохое самочувствие и одышку. Доктор диагностировал у пациентки, которая весила тогда более 159 килограммов, сердечную недостаточность По ее словам, это был «момент озарения». Нилсон вспоминает, что подумала тогда: «Если ты ничего не сделаешь, то умрешь».

Она села на диету с дефицитом калорий, при которой съедала меньше пищи, чем требовалось ее организму. Поначалу Нилсон было трудно сбрасывать вес самостоятельно, и через некоторое время она снова начала поправляться. Однако вскоре британка присоединилась к группе для худеющих, где получила необходимую поддержку и мотивацию. В итоге женщина смогла избавиться от 82 килограммов и стала чувствовать себя на 40 лет моложе.

«Дружба и поддержка в организации были потрясающими, и это помогло мне сбросить два килограмма уже в первую неделю. Каждую неделю после этого я продолжала терять по килограмму веса»,

— рассказала Нилсон. Женщина добавила, что теперь ее жизнь совершенно другая: она может ходить и участвовать в различных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что 35-летняя Джасмин Тинг из Сингапура сбросила 42 килограмма менее чем за два года, начав регулярно ходить. Женщина ходит от шести до десяти километров минимум пять раз в неделю, отмечая, что это легкий и недорогой способ похудения.

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