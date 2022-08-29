Умер последний представитель одного из коренных племен Амазонии

Как сообщили представители некоммерческой организации Survival International, мужчина жил в полной изоляции последние 26 лет глубоко в бразильской Амазонии, в штате Рондония. Территория Танару представляет собой небольшой островок леса в море обширных скотоводческих ранчо.

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Погибший был известен как «Человек из дыры». Это прозвище он получил за привычку сооружать глубокие норы: в них он прятался и с их же помощью охотился на животных. Ученые следили за этим человеком на расстоянии, а сам он избегал всяческих контактов с цивилизованным миром.

По данным Survival International, все племя, представителем которого являлся «Человек из дыры», было планомерно уничтожено. Начиная с 1970-х годов на коренных жителей нападали скотоводы и землевладельцы. Они захватывали все новые участки леса, чтобы заработать на выращивании сои и разведении скота.

«Никто не знал имени этого человека. Более того — очень мало было известно и об его племени. Со смертью этого человека геноцид одного коренного народа Амазонии завершен», — сказала Фиона Уотсон, возглавляющая группу по исследованиям и защите коренных народов Survival International.

Тело «Человека из дыры» было обнаружено в гамаке его хижины. Ни на нем, ни вокруг не было никаких признаков борьбы, насилия или присутствия других людей. По предварительным данным, мужчина умер от естественных причин. Тем не менее, его тело будет подвергнуто судебно-медицинской экспертизе.

По данным Survival International, при жизни последний представитель своего племени занимался охотой, собирательством, возделывал небольшие участки земли, высаживая кукурузу и папайю, иногда сооружал себе хижины из соломы.