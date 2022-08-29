11-летний ребенок превзошел Хокинга и Эйнштейна по уровню IQ

11-летний школьник из Англии превзошел Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна по уровню IQ, пишет LADBible.
По данным СМИ, результат Кевина Суини составил 162 балла. Отец мальчика рассказал, что гордится своим сыном и считает его умнейшим ребенком в мире.
«Другие дети в тот день не сдавали тест на IQ, были только взрослые», — добавил он.
Кроме того, мужчина надеется, что это достижение поднимет самооценку Кевина, чтобы он стал более решительным. Впрочем, высокие показатели сына не стали сюрпризом для родителей — в шесть лет Суини знал наизусть таблицу Менделеева.
«В жизни у Кевина свои проблемы, и мы хотим помочь ему максимально раскрыть его потенциал и предоставить все возможности в жизни», — рассказали в семье школьника.