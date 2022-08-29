11-летний ребенок превзошел Хокинга и Эйнштейна по уровню IQ

По данным СМИ, результат Кевина Суини составил 162 балла. Отец мальчика рассказал, что гордится своим сыном и считает его умнейшим ребенком в мире.

«Другие дети в тот день не сдавали тест на IQ, были только взрослые», — добавил он.

Кроме того, мужчина надеется, что это достижение поднимет самооценку Кевина, чтобы он стал более решительным. Впрочем, высокие показатели сына не стали сюрпризом для родителей — в шесть лет Суини знал наизусть таблицу Менделеева.