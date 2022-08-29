Почему мир считает, что Майкл Джексон на самом деле жив

Прошло 13 лет с тех пор, как умер Майкл Джексон - человек, который заставил мир восхищаться своей музыкой. 29 августа 2022 года поп-королю исполнилось бы 63 года. Певец умер от остановки сердца 25 июня 2009 года, но его смерть окутана тайной до сих пор. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фальшивая смерть

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Джексон умер в возрасте 50 лет от передозировки анестетика пропофола 25 июня 2009 года. Сообщалось, что личный врач Джексона Конрад Мюррей нашел его тело со слабым пульсом, нос пасти его не смог даже с помощью сердечно-легочной реанимации.

Он был похоронен в Мемориальном парке Форест-Лоун в Глендейле, Калифорния, почти через два месяца после его смерти.

При этом единственная дочь Майкла Джексона, Пэрис, говорит, что считает, что ее отец был убит. В старом интервью Пэрис сказала, что, по ее мнению, смерть Джексона в 2009 году из-за остановки сердца была постановкой.

Другие считают, что Майкл Джексон умер от передозировки лекарствами. В сообщениях говорится, что он умер от несовместимости препаратов. Как пишут в западных СМИ, звезда была "сильно зависима" от обезболивающего, и ему ежедневно вводили седативный препарат пропофол, что в конечном счете его и убило. Так, прелполагается, что когда его врач Конрад Мюррей в очередной раз вводил ему внутривенно пропофол, у певца случилась нетипичная реакция. Поп-король впал в глубокую седацию и его дыхание остановилось. Врач сделал массаж сердца и все стало еще хуже.

Доктор Конрад Мюррей, врач Джексона, был осужден, а позже он был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорен к двум годам тюремного заключения.

А доказательства?

Существует несколько теорий о смерти Майкла Джексона. Одна из них предполагает, что Джексон все еще жив и сфальсифицировал свою смерть, потому что у него были большие долги. Тем не менее, вскрытие его тела подтвердило, что тело действительно было телом Джексона

Вскоре после его смерти пограничник, как писали в СМИ, видел, как якобы Майкл Джексон пересекает границу между Калифорнией и Мексикой, однако ни один человек в Мексике после этого сообщения не сообщал, что видел певца живым.

Кроме того, многие обратили внимание на фото тела Джексона после смерти из реанимационного автомобиля Калифорнийского Университета. У тела нет трупного синеватого оттенка, а на лбу была вздута вена, что физически нереально через час после смерти.

При этом странно, что из реанимабиля есть всего одно фото. Однако и это фото вызывает вопросы, потому как стекла таких машин затонированы.

Сотрудники скорой помощи же рассказывали, что лицо Джексона было прикрыто, а из-под простыни были видны только руки, которые были похожи на руки 70-летнего человека.

Скорая помощь в США должна ехать с сиренами в такой ситуации, а на видео с места событий видно, как машина просто спокойно едет без сирены, даже пропуская перед собой автобус.

Еще больше сомнений вызывает тот факт, что Джексона хоронили в закрытом гробу. По словам родственников, такое решение было принято, потому как во время реанимационных действий лицо артиста сильно повредилось. Однако многие считают, что тела в гробу попросту не было.

Его семья вовсе не разрешила фотографам делать посмертные фото звезды, но зато позже опубликовала их сама. Конечно, эти снимки до сих пор подозревают в фотомонтаже.

В целом в этой истории слишком много вопросов. Помимо странного поведения родственников Джексона после его смерти вопросы вызывает и его странный выбор доктора. За два месяца до смерти Майкл прошел медобследование и его состояние признали удовлетворительным. Звезда могла бы найти лучшего врача в Штатах, чтобы решить проблемы со здоровьем, но за 11 дней до смерти нанимает Конрада Мюррея, медика с долгами, кредитами и сомнительной репутацией.

При этом журналистка Перл Джуниор, которой удалось проникнуть на кладбище, где хоронили Джексона, выяснила, что родственники звезды заплатили абсолютно всем сотрудникам кладбища в общей сложности около миллиона долларов, чтобы в этот день они не приходили на работу.