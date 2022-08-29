Почему мир считает, что Майкл Джексон на самом деле жив

Прошло 13 лет с тех пор, как умер Майкл Джексон - человек, который заставил мир восхищаться своей музыкой. 29 августа 2022 года поп-королю исполнилось бы 63 года. Певец умер от остановки сердца 25 июня 2009 года, но его смерть окутана тайной до сих пор. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".
Джексон умер в возрасте 50 лет от передозировки анестетика пропофола 25 июня 2009 года. Сообщалось, что личный врач Джексона Конрад Мюррей нашел его тело со слабым пульсом, нос пасти его не смог даже с помощью сердечно-легочной реанимации.
Он был похоронен в Мемориальном парке Форест-Лоун в Глендейле, Калифорния, почти через два месяца после его смерти.
При этом единственная дочь Майкла Джексона, Пэрис, говорит, что считает, что ее отец был убит. В старом интервью Пэрис сказала, что, по ее мнению, смерть Джексона в 2009 году из-за остановки сердца была постановкой.
Другие считают, что Майкл Джексон умер от передозировки лекарствами. В сообщениях говорится, что он умер от несовместимости препаратов. Как пишут в западных СМИ, звезда была "сильно зависима" от обезболивающего, и ему ежедневно вводили седативный препарат пропофол, что в конечном счете его и убило. Так, прелполагается, что когда его врач Конрад Мюррей в очередной раз вводил ему внутривенно пропофол, у певца случилась нетипичная реакция. Поп-король впал в глубокую седацию и его дыхание остановилось. Врач сделал массаж сердца и все стало еще хуже.
Доктор Конрад Мюррей, врач Джексона, был осужден, а позже он был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорен к двум годам тюремного заключения.
Существует несколько теорий о смерти Майкла Джексона. Одна из них предполагает, что Джексон все еще жив и сфальсифицировал свою смерть, потому что у него были большие долги. Тем не менее, вскрытие его тела подтвердило, что тело действительно было телом Джексона
Вскоре после его смерти пограничник, как писали в СМИ, видел, как якобы Майкл Джексон пересекает границу между Калифорнией и Мексикой, однако ни один человек в Мексике после этого сообщения не сообщал, что видел певца живым.
Кроме того, многие обратили внимание на фото тела Джексона после смерти из реанимационного автомобиля Калифорнийского Университета. У тела нет трупного синеватого оттенка, а на лбу была вздута вена, что физически нереально через час после смерти.
При этом странно, что из реанимабиля есть всего одно фото. Однако и это фото вызывает вопросы, потому как стекла таких машин затонированы.
Сотрудники скорой помощи же рассказывали, что лицо Джексона было прикрыто, а из-под простыни были видны только руки, которые были похожи на руки 70-летнего человека.
Скорая помощь в США должна ехать с сиренами в такой ситуации, а на видео с места событий видно, как машина просто спокойно едет без сирены, даже пропуская перед собой автобус.
Еще больше сомнений вызывает тот факт, что Джексона хоронили в закрытом гробу. По словам родственников, такое решение было принято, потому как во время реанимационных действий лицо артиста сильно повредилось. Однако многие считают, что тела в гробу попросту не было.
Его семья вовсе не разрешила фотографам делать посмертные фото звезды, но зато позже опубликовала их сама. Конечно, эти снимки до сих пор подозревают в фотомонтаже.
В целом в этой истории слишком много вопросов. Помимо странного поведения родственников Джексона после его смерти вопросы вызывает и его странный выбор доктора. За два месяца до смерти Майкл прошел медобследование и его состояние признали удовлетворительным. Звезда могла бы найти лучшего врача в Штатах, чтобы решить проблемы со здоровьем, но за 11 дней до смерти нанимает Конрада Мюррея, медика с долгами, кредитами и сомнительной репутацией.
При этом журналистка Перл Джуниор, которой удалось проникнуть на кладбище, где хоронили Джексона, выяснила, что родственники звезды заплатили абсолютно всем сотрудникам кладбища в общей сложности около миллиона долларов, чтобы в этот день они не приходили на работу.
Согласно популярной теории у всех Джексонов был мотив, чтобы инсценировать смерть поп-короля. Дело в том, что на Джексоне были огромные долги после судов по домогательствам, и ни один тур не мог бы покрыть эти долги. Даже после смерти Джексона они легли бы на его семью. Однако смерть звезды принесла его семье огромную сумму, намного больше того, что он заработал за всю жизнь. Так, на смерти Джексона его семья заработала около шести миллиардов долларов.