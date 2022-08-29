Топ звезд, которых якобы "заменили двойниками"

Сторонники теорий заговора уверены, что эти артисты трагически погибли, а под их именами выступают другие люди

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Поклонники конспирологии ежедневно плодят все новые теории заговора: некоторые из них проходят для публики незаметно, другие обретают такую популярность, что на них приходится отвечать даже участникам событий. Особенно публику интересуют конспирологические теории, связанные со знаменитостями. Тысячи поклонников уверены, что их любимых артистов подменили на двойников после трагедий.

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Пол Маккартни

Одна из первых и устоявшихся теорий заговора о знаменитостях. Популярность The Beatles была так велика, что вокруг музыкантов то и дело появлялись различные слухи. В конце шестидесятых появились разговоры о том, что настоящий Пол погиб в автокатастрофе, а продюсеры подменили его двойником. У сторонников этой теории были убедительные, по их мнению, доказательства скрывались и в текстах группы и оформлении альбомов. На обложке «Abbey Road» музыканты якобы изображают символическую похоронную процессию, в которой Леннон представляет собой священника, Ринго — сотрудника похоронного бюро, Джордж — копателя могил, а Пол — босого покойника. Считается, что Маккартни заменили полицейским по имени Билли Ширс.

Аврил Лавин

Маленькая бунтарка стала настоящей звездой в начале двухтысячных, Аврил высмеивала гламур, выглядела, как хулиганка. Но все неожиданно изменилось: Лавин начала одеваться в платья, элегантно краситься, говорить о семье и детях. Музыка певицы тоже зазвучала иначе. Поклонники считают, что в 2003 году Аврил покончила с собой из-за депрессии, но продюсеры решили, что артистка может быть успешной еще много лет. Ее заменили двойником по имени Мелисса. В качестве доказательств приводили исчезнувшие родинки, изменившаяся форма ногтей и ушей, голос. Еще в начале 2002 года Мелисса заменяла Аврил на концерте, когда у артистки случился нервный срыв. Тогда звезда извинялась перед поклонниками.

Бритни Спирс

Жизнь поп-принцессы вряд ли можно назвать счастливой: развод, депрессия, нервный срыв и годы под контролем отца. Но некоторые поклонники считают, что все перечисленное перенесла не Бритни, а ее двойник. По их версии, певица погибла в аварии в 2000-х, после этого ее заменили похожей девушкой, но Тимберлейк почувствовал подмену и расстался с псевдо-Бритни. Доказательством для этой теории служит клип на одну из песен Спирс. В нем исполнительница погибает: сторонники теории заговора считают, что так попрощались с настоящей певицей.

Джон Траволта

Эта теория отличается от других: поклонники Траволты считают, что актер не погиб, а добровольно покинул шоу-бизнес из-за религиозных взглядов. Увлекшись сайентологией, артист приостановил карьеру, а под его именем начал сниматься другой актер — Рой Блэк. Исполнитель якобы разыграл за год до этого свою смерть. Предполагается, зритель не заметил подмены из-за внешнего сходства мужчин и возможностей пластической хирургии.

Эминем