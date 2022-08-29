Шер в Дагестане, Том Харди в Якутии: звезды в российской глубинке

За последние три десятилетия мы привыкли к тому, что все мировые знаменитости обычно летают в Москву или Петербург: одни — с гастролями, вторые — с премьерой фильма, третьи — для общего кругозора. Но иногда западные звезды осчастливливают своим визитом и российские провинции. Вспомнили несколько таких случаев.

Фото: Super.ru Super.ru

Принц Филипп в Хабаровске, 1997

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Принц Филипп вместе с дочерью Анной впервые прилетел в СССР в 1973 году. И это вопреки своему заявлению шестилетней давности. «Я бы с радостью побывал в России, но эти ублюдки убили половину моей семьи», — сказал тогда принц. Он имел в виду расстрел большевиками царской семьи Романовых, его родственников по линии бабушки — княгини Ольги Константиновны.

После распада Советского Союза Филипп еще дважды прилетал в Россию: в 1994-м вместе с супругой Елизаветой ll и в 1997-м с миссией Всемирного фонда природы, президентом которого он являлся с 1981 по 1996 год. Тогда путь принца лежал на Дальний Восток: герцог Эдинбургский прилетел в заповедник «Большехехцирский» в Хабаровском крае, куда добирался на личном самолете через ОАЭ и Японию. Из Страны восходящего солнца принц привез бочонок сакэ, который подарил российским организаторам своего дальневосточного турне. Как рассказывают очевидцы, Филипп был удивлен большим количеством снега в марте, много любовался природой и вовсе не жаловался на скромный номер экономкласса.

Шер, Жан-Клод Ван Дамм и Flo Rida в Дагестане, 2013

В 2013 году в дагестанском городе Каспийске проходило торжественное открытие стадиона «Анжи-арена». Концерт в честь такого события по масштабу мог сравниться разве что с празднованием юбилея правления английской королевы. Многочасовой концерт с участием российских и зарубежных знаменитостей вели Яна Чурикова и Андрей Малахов, на сцене появились Шер, Жан-Клод Ван Дамм, рэпер Flo Rida, Нани Брегвадзе, Иштар Алабина и звезды российской эстрады.

За несколько дней до открытия мероприятие едва не лишилось главного хэдлайнера — Шер. Менеджеры певицы увидели на CNN новости, в которых расслышали сочетания слов «терроризм» и «Кавказ». Тогда они сразу потребовали у организаторов ввести дополнительные меры безопасности, среди которых числились аж два бронежилета. Шоу для дагестанских болельщиков «Анжи» спонсировал владелец клуба миллиардер Сулейман Керимов.

Том Харди в Якутии, 2012

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Британский актер Том Харди оказался в Якутии на съемках документального фильма «Путешествие в экстрим» для канала Discovery. Местом назначения было село Оймякон, который сами якутяне гордо называют полюсом холода. Это одно из самых холодных поселений на земле. «Самый ледяной клочок земли, что мне приходилось видеть. Я всегда мечтал побывать в Сибири», — признавался Харди.

Анджелина Джоли в Осетии, 2003

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Почти 20 лет прошло с визита Анджелины Джоли в Северную Осетию. В кавказскую республику актриса прилетела как посол доброй воли ООН для того, чтобы посетить построенный фондом поселок для беженцев из Грузии. От поездки осталась масса колоритных снимков Джоли с осетинскими пирогами, а премьер-министру республики даже удалось запечатлеть Анджелину в шарфе местной футбольной команды «Алания».

Катрин Денев в Ханты-Мансийске, 2015

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