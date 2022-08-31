Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+22° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
36 минут назад

Россияне стали чаще продавать вещи в интернете

Lenta.ruиещё 3

Россияне с февраля нынешнего года стали чаще продавать вещи на интернет-площадках для размещения объявлений, свидетельствуют данные исследования «Альфа Страхования» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Россияне стали чаще продавать вещи в интернете
Фото: Lenta.ruLenta.ru

О росте количества продаж в интернете рассказал 31 процент опрошенных. 17 процентов, в свою очередь, сказали, что имеют «слабые продажи», 14 процентов уже продали все что могли. 19 процентов продавали вещи онлайн и раньше, а 11 процентов стали делать это существенно реже.

34 процента респондентов рассказали, что их расходы на повседневные нужды с февраля выросли на 20-30 процентов. 30 процентов зафиксировали увеличение расходов на 10 процентов, 15 процентов — на 30-50 процентов. Пять процентов опрошенных отметили, что за последние полгода стали тратить вдвое больше, чем прежде.

26 процентов респондентов после февраля сменили профессию на более высокооплачиваемую, 38 процентов задумывались о смене рода деятельности, 36 процентов опрошенных не думали об этом.

Также 58 процентов опрошенных рассказали, что им удается копить деньги. 39 процентов отметили, что после февраля делать сбережения стало намного труднее, 19 процентов не заметили изменений.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители