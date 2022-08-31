Россияне стали чаще продавать вещи в интернете

Россияне с февраля нынешнего года стали чаще продавать вещи на интернет-площадках для размещения объявлений, свидетельствуют данные исследования «Альфа Страхования» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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О росте количества продаж в интернете рассказал 31 процент опрошенных. 17 процентов, в свою очередь, сказали, что имеют «слабые продажи», 14 процентов уже продали все что могли. 19 процентов продавали вещи онлайн и раньше, а 11 процентов стали делать это существенно реже.

34 процента респондентов рассказали, что их расходы на повседневные нужды с февраля выросли на 20-30 процентов. 30 процентов зафиксировали увеличение расходов на 10 процентов, 15 процентов — на 30-50 процентов. Пять процентов опрошенных отметили, что за последние полгода стали тратить вдвое больше, чем прежде.

26 процентов респондентов после февраля сменили профессию на более высокооплачиваемую, 38 процентов задумывались о смене рода деятельности, 36 процентов опрошенных не думали об этом.