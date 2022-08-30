Об отношениях между принцем Гарри, его братом и отцом, королевские инсайдеры рассказывают едва ли не каждую неделю. Известно, что после брака с Меган он стал гораздо реже общаться с близкими родственниками, но окончательно всё испортилось после того, как пара заговорила о своей финансовой независимости и переезде в Америку. В новом большом интервью изданию The Cut герцогиня Сассекская рассказала о том, почему, по её мнению, первый шаг навстречу её мужу должен сделать его отец, принц Чарльз.

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Принц Чарльз, принц Уэльский, и принц Гарри, герцог Сассекский приняли участие в мировой премьере фильма «Наша планета» в Музее естественной истории 4 апреля 2019 года в Лондоне, Англия

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«Мой муж потерял своего отца сразу после того, как мы отказались от королевских полномочий. Он сам признался мне в этом. Гарри не должен был делать этого ради меня, но сам принял такое решение»,

— заявила Меган Маркл в своём интервью изданию CUT.

Меган Маркл с принцами Чарльзом, Уильямом и Гарри во время службы в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 11 марта 2019 года

Впрочем, личные отношения с собственным отцом герцогиня Сассекская также назвала «натянутыми». Семейные конфликты присущи не только монаршей семье: экс-актриса, к примеру, скоро будет судиться со своей сводной сестрой, Самантой Маркл, потому что та обвиняет её во лжи на интервью с Опрой Уинфри. Саманта утверждает, что Меган вовсе не была одинока в детстве, равно как и не испытывала нехватку денег, поскольку её отец платил за образование будущей жены принца Гарри.

Но Меган призналась, что она знает, как восстановить мир в монаршей семье. По её мнению, проявить инициативу первым должен принц Чарльз, который давно затаил обиду на её мужа. Сассекская уверена, что именно принц Чарльз несёт полную ответственность за их уход из королевской семьи, а поэтому и прощение должен просить он, а не принц Гарри: Принц Чарльз на балконе Букингемского дворца с сыном принцем Гарри и его женой Меган Маркл 9 июня 2018 года в Лондоне, Англия

«Я думаю, что прощение — единственное, что действительно важно. Для этого требуется гораздо больше сил, чем для банального желания продолжать обижаться дальше. Чтобы простить, требуется приложить гораздо больше усилий»,

— поделилась герцогиня Сассекская своей точкой зрения с журналистами.

И всё-таки королевские эксперты недоумевают: о чём говорит Меган, если источники из дворца настаивают на том, что принц Чарльз перед отъездом герцогов Сассекских в Америку положил на их банковский счёт «миллионы долларов»?

Принц Чарльз приветствует своего сына принца Гарри, и принца Уильяма перед церемонией открытия игр Invictus Games в парке королевы Елизаветы II 10 сентября 2014 года в Лондоне, Англия