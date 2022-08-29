Мать Илона Маска спит в гараже сына

В новом интервью мать Илона Маска призналась, что приезжая к сыну в гости получает в свое распоряжение не отдельную комнату, а гараж.

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Миллиардное состояние, статус гения современности и мечтателя. Все это о нем, об Илоне Маске. Однако даже нынешнее положение бизнесмена ничуть не повлияло на благосостояние его матери Мэй Маск. В новом интервью женщина призналась, что приезжая навестить сына в его дом в Техасе, расположенном неподалеку от штаб-квартиры SpaceX, она спит в гараже. Однако это место для ночлега, кажется, ее вполне устраивает и ничуть не смущает.

«Нельзя рассчитывать на шикарный особняк около космодрома»,

— цитируют миссис Маск американские издания.

По словам 74-летней Мэй финансовое благополучие ее сына никак не сказалось на ее собственном положении. Маск все также живет в небольшом доме в Нью-Йорке и вполне всем довольна. Модель уверена — ей не нужно много места. Что же касается обеспеченности ее детей, то ими она гордится.