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35 минут назад

Мать Илона Маска призналась, что приезжая к сыну в гости спит в его гараже

Eva.ru

В новом интервью мать Илона Маска призналась, что приезжая к сыну в гости получает в свое распоряжение не отдельную комнату, а гараж.

Мать Илона Маска спит в гараже сына
Фото: Eva.ruEva.ru

Миллиардное состояние, статус гения современности и мечтателя. Все это о нем, об Илоне Маске. Однако даже нынешнее положение бизнесмена ничуть не повлияло на благосостояние его матери Мэй Маск. В новом интервью женщина призналась, что приезжая навестить сына в его дом в Техасе, расположенном неподалеку от штаб-квартиры SpaceX, она спит в гараже. Однако это место для ночлега, кажется, ее вполне устраивает и ничуть не смущает.

«Нельзя рассчитывать на шикарный особняк около космодрома»,

— цитируют миссис Маск американские издания.

По словам 74-летней Мэй финансовое благополучие ее сына никак не сказалось на ее собственном положении. Маск все также живет в небольшом доме в Нью-Йорке и вполне всем довольна. Модель уверена — ей не нужно много места. Что же касается обеспеченности ее детей, то ими она гордится.

Несмотря на сон в гараже сына, она называет Маска добрым и отзывчивым человеком, который о ней всегда заботился. Мэй отмечает, что гараж Илона куда лучше той квартирки, в которой она была вынуждена жить в Париже, когда в 21 год отправилась покорять мир и завоевывать себе место на подиуме.

Люди,Илон Маск,SpaceX,
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