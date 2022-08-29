В соцсетях осудили Маркл, сравнившую себя с Манделой

Интервью Меган Маркл, вышедшее в журнале The Cut, вызвало возмущение в социальных сетях. Пользователи Twitter раскритиковали герцогиню Сассекскую за нелестные отзывы о королевской семье Великобритании и нашли смехотворным тот факт, что она провела параллели между собой и Нельсоном Манделой, сообщает Daily Mail.
Так, в соцсетях возмутились воспоминаниями Меган Маркл о словах, сказанных ей знакомым из съемочной группы фильма "Король Лев": он рассказал, что когда в 2019 году у нее родился сын Арчи, в Южной Африке люди "танцевали на улицах", как в тот раз, когда "Манделу освободили из тюрьмы". Так, журналист Пирс Морган написал, что "анекдот про Манделу заставил [его] поперхнуться".
"Даже по стандартам Маркл это поразительно самовозвеличивающая, неискренняя, лицемерная куча чепухи, оскорбляющей королевскую семью. Один только анекдот про Манделу заставил меня поперхнуться. Как она смеет использовать титул, чтобы продолжать поливать грязью институцию, которая ей его дала?"
- написал Морган.
"Это потрясающе. Меган Маркл сравнивает себя с Манделой. Никакой осознанности",
- написала пользовательница по имени Джинджер Джонс.
Пользователи соцсетей поддержали вопрос Пирса Моргана, почему Меган Маркл до сих пор носит титул герцогини.
"Если Меган Маркл настолько ненавидит королевскую семью, почему она до сих пор использует титул герцогини Сассекской? Она самый фальшивый, неприятный человек в мире",
- написала журналистка Люси Бердж.
В интервью The Cut Меган Маркл также пообещала завести новый аккаунт в Instagram и рассказала, как они с Гарри выбирали дом в Монтесито.