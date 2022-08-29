В соцсетях осудили Маркл, сравнившую себя с Манделой

Интервью Меган Маркл, вышедшее в журнале The Cut, вызвало возмущение в социальных сетях. Пользователи Twitter раскритиковали герцогиню Сассекскую за нелестные отзывы о королевской семье Великобритании и нашли смехотворным тот факт, что она провела параллели между собой и Нельсоном Манделой , сообщает Daily Mail.

Так, в соцсетях возмутились воспоминаниями Меган Маркл о словах, сказанных ей знакомым из съемочной группы фильма "Король Лев": он рассказал, что когда в 2019 году у нее родился сын Арчи, в Южной Африке люди "танцевали на улицах", как в тот раз, когда "Манделу освободили из тюрьмы". Так, журналист Пирс Морган написал, что "анекдот про Манделу заставил [его] поперхнуться".