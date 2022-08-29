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2 часа назад

Илон Маск похвастался, что похудел на 9 килограммов

Газета.Ru

Илон Маск признался, что после того, как в середине июля его засмеяли за фотографию на яхте топлес, показавшую его не в лучшей форме, он сбросил 9 кг. Об этом сообщает New York Post.

Илон Маск похвастался, что похудел на 9 килограммов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как сообщил Маск фолловерам, сейчас он на 20 фунтов (то есть 9 кг) меньше своей "пиковой (нездоровой) формы". Он отметил, что сбросить вес ему помогла методика интервального голодания.

"По совету хорошего друга я периодически прибегал к голоданию, и чувствую себя более здоровым",

- заявил Илон Маск.

Он также указал, что следовать системе ему помогло специальное приложение, которое оказалось "довольно хорошим". В комментарии к посту одного из подписчиков Маск написал, что также "немного поднимает веса".

Люди,Илон Маск,
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