От песен The Beatles до чужого «Оскара»: 5 фактов о деньгах Майкла Джексона

Имя Майкла Джексона прочно закрепилось в истории, Книге рекордов Гиннесса и сердцах поклонников и хейтеров по всему миру. Афроамериканец из Индианы смог стать одним из самых успешных музыкальных исполнителей, завоевать титул «Короля поп-музыки», выиграть 15 премий «Грэмми» и оставить неизгладимый след в культуре. Известность принесла Джексону немало денег, и нередко крупные суммы он тратил (или хотел потратить) на довольно необычные вещи. «Секрет» решил вспомнить пять малоизвестных «денежных» фактов из жизни певца, которому 29 августа 2022 года исполнилось бы 64 года.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Золотые «жуки»

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Эта история началась ещё в 1981 году. Майкл Джексон познакомился с солистом культовой британской группы The Beatles Полом Маккартни и записал с ним песню The Girl is Mine (она вошла в альбом Джексона Thriller, который завоевал бешеную популярность). В 1982 году музыканты вновь решили поработать вместе и записать трек Say, Say, Say. Для этого Джексон прилетел в Англию.

Во время поездки Маккартни рассказал американскому исполнителю, что проще всего заработать большие деньги в музыкальной индустрии — это иметь права на композиции. Он даже похвастался, что заработал на своём каталоге около $40 млн за последний год. Но песни The Beatles в него не входили: по стечению обстоятельств ему они не принадлежали.

Почему Маккартни не владел каталогом The Beatles

В 1985 году на продажу выставили каталог песен The Beatles. Тогда Джексон, памятуя о завете Маккартни, поручил своему юристу Джону Бранка сделать всё, чтобы заполучить права на песни легендарной группы. На тот момент за каталог предлагали $40 млн — Джексон и Бранка сделали ставку в $47,5 млн.

Переговоры шли 10 месяцев и обошлись американскому исполнителю более чем в $1 млн (в эту сумму вошли в том числе расходы на юристов). В 1985 году сделку всё же заключили — так Майкл Джексон получил контроль над всеми композициями The Beatles. Отношения Джексона и Маккартни после этого, само собой, испортились.

В 1995 году активом заинтересовалась корпорация Sony. Она предложила Джексону слить ATV Music с их музыкальным бизнесом и создать на их основе новую издательскую компанию, в которой исполнителю принадлежала бы 50-процентная доля. За это Джексон получил $95 млн долларов — вдвое больше, чем заплатил за каталог. К 2021 году стоимость этого актива превысила $1 млрд.

Невероятно дорогое творчество

В жизни Майкла Джексона было немало рекордов. Вот один из них: клип 1995 года на песню исполнителя и его сестры Джанет Джексона Scream стал самым дорогим в истории. Изначально на производство собирались потратить $7 млн, но потом, по разным оценкам, сумма выросла до $10,7 млн.

11 декораций космического корабля (вся концепция обошлась в $5 млн);

спецэффекты, которые обеспечили иллюзию невесомости;

другие визуальные эффекты (ещё $300 000);

экстремально короткие сроки — всего пять недель на производство;

задержка в съёмках на несколько дней;

гонорары для близких и знакомых, которые просто присутствовали на площадке;

зарплата для внушительной команды из десятков сотрудников (только четырём хореографам заплатили $40 000);

невероятно дорогой грим для Майкла и Джанет ($3000 и $8000 соответственно);

множество разбитых гитар (за них суммарно заплатили $53 000). Вот на что ушли эти деньги:

В то же время в интернете ходит версия о том, что на самом деле видео стоило куда меньше — якобы данные о $7 млн отрицал режиссёр клипа Марк Романек.

Так или иначе, деньги на клип потратили не зря: Scream признали лучшим танцевальным видео на церемонии MTV Music Awards 1995 года.

Мечта о «Человеке-пауке»

Интересы Майкла Джексона простирались далеко за пределы музыкальной индустрии. В конце 1990-х годов он интересовался покупкой компании Marvel Entertainment — в XXI веке кинокомиксы уже собирали миллиардные сборы, но тогда организация находилась в сложном положении. В 1996 году Marvel объявила о банкротстве, в 1998 году объединилась с ныне не существующей ToyBiz, а в 2009 году вошла в корпорацию Disney — актив обошёлся последней в $4 млрд.

Об интересе Джексона к Marvel рассказывал его племянник Тадж. По словам молодого человека, король поп-музыки хотел купить компанию вместе со Стэном Ли — создателем множества персонажей комиксов и бывшим руководителем издательства Marvel Comics. Однако заключить сделку не удалось. Тадж утверждал, что Джексону и Ли «запретили это делать». Причин племянник артиста не знал.

О подобных переговорах рассказывал и сам Стэн Ли. На фестивале Comic-Con в Сан-Диего в 2009 году он утверждал, что Майкл Джексон очень хотел спродюсировать и, возможно, даже сыграть главную роль в первом фильме «Человек-паук» (её в итоге получил Тоби Магуайр). О желании музыкального исполнителя примерить на себя роль Питера Паркера говорил и Тадж Джексон. Стэн Ли же не был уверен, готов ли был артист сыграть Человека-паука. По его словам, их беседа «так далеко не зашла».

Чужой «Оскар»

А вот что Майклу Джексону всё же удалось купить — это премию «Оскар» за лучший фильм, которую в 1940 году получил продюсер Дэвид Селзник за «Унесенных ветром». Статуэтку певец приобрёл на аукционе Sotheby’s в 1999 году. Выложить за неё пришлось $1,54 млн — это стало рекордной суммой для награды. При этом до аукциона «Оскар» оценивали всего в $300 000.

Уже в XXI веке в США приняли судебное решение, которое запретило продавать «Оскары». По правилу перед сделкой владельцы и раньше должны были сначала предложить награду Американской киноакадемии за $1, однако мало кто с этим правилом считался. В 2015 году эту символическую сумму повысили до $10, а правила распространили ещё и на наследников с ближайшими родственниками.

Скорее всего, Майкл Джексон хранил «Оскар» Селзника в поместье «Неверлэнд» или в своём доме в Лос-Анджелесе. Однако после смерти короля поп-музыки в 2009 году статуэтка исчезла. Её так и не нашли.

Борьба за опеку

Платить Майклу Джексону пришлось и за собственных детей. В 1999 году музыкант развёлся со своей второй супругой (его первой женой была дочь Элвиса Пресли Лиза-Мари) Дебби Роу. В браке родились двое детей — сын Принс Майкл Джексон и дочь Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон. После развода стороны решали, кто будет заботиться о детях. Исполнитель хотел, чтобы они остались с ним. Дебби согласилась, но с условием: $8 млн взамен и по $900 000 ежегодно. Джексон деньги выплатил и получил полную опеку.

В 2001 году Роу отказалась от родительских прав, но уже через несколько лет решила опротестовать это решение. Судебный процесс начался в 2004 году, а закончился только в 2006-м. В результате спор урегулировали, а Джексон дал бывшей жене $60 000 на оплату судебных издержек (хотя она просила втрое больше).