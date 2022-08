От песен The Beatles до чужого «Оскара»: 5 фактов о деньгах Майкла Джексона

Золотые «жуки»

Эта история началась ещё в 1981 году. Майкл Джексон познакомился с солистом культовой британской группы The Beatles Полом Маккартни и записал с ним песню The Girl is Mine (она вошла в альбом Джексона Thriller, который завоевал бешеную популярность). В 1982 году музыканты вновь решили поработать вместе и записать трек Say, Say, Say. Для этого Джексон прилетел в Англию.