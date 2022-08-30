Москвички отказались становиться «настоящими женщинами». Об этом в беседе с «Мослентой» сообщила юрист Юлия Карпова, которая специализируется на поддержке онлайн-бизнесменов.

«Меня радует, что стало меньше курсов, где представительниц прекрасного пола учат быть "настоящей женщиной", дышать маткой или правильно ублажать своего мужчину. Это вы москвичкам сейчас точно не продадите»,

Сегодня спросом пользуются наставничества, когда эксперты помогают монетизировать знания, увеличивать доход и клиентскую базу. В таких группах обычно участвуют около десяти человек, то есть наставник лично знает и общается с каждым, отметила юрист. По ее мнению, люди хотят видеть индивидуальный подход и готовы за это платить серьезные деньги.