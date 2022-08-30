Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+24° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
2 часа назад

Илон Маск придумал способ спасти человечество от вымирания

Inc-News

Предотвращать постоянные кризисы и угрозы должны не только современные люди, но и их потомки.

Илон Маск придумал способ спасти человечество от вымирания
Фото: Inc-NewsInc-News

Несмотря на то, что сейчас на Земле проживают восемь миллиардов человек, уровень рождаемости оставляет желать лучшего.

Как заявил известный американский бизнесмен Илон Маск, в будущем количество населения планеты начнет неуклонно снижаться, что поставит его на грань вымирания. Но способ спасти сами себя есть и он отнюдь не из области фантастики.

«Наша цивилизация не сможет просуществовать без привычных энергоресурсов, но и они не помогут человечеству выжить, если нас будет становиться мало. У нас должно рождаться больше детей, Только увеличение рождаемости не уничтожит нашу человеческую популяцию»,

— заявил Маск.

Люди,Илон Маск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители