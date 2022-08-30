Илон Маск придумал способ спасти человечество от вымирания

Предотвращать постоянные кризисы и угрозы должны не только современные люди, но и их потомки.
Несмотря на то, что сейчас на Земле проживают восемь миллиардов человек, уровень рождаемости оставляет желать лучшего.
Как заявил известный американский бизнесмен Илон Маск, в будущем количество населения планеты начнет неуклонно снижаться, что поставит его на грань вымирания. Но способ спасти сами себя есть и он отнюдь не из области фантастики.
«Наша цивилизация не сможет просуществовать без привычных энергоресурсов, но и они не помогут человечеству выжить, если нас будет становиться мало. У нас должно рождаться больше детей, Только увеличение рождаемости не уничтожит нашу человеческую популяцию»,
— заявил Маск.