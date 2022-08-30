Илон Маск придумал способ спасти человечество от вымирания

«Наша цивилизация не сможет просуществовать без привычных энергоресурсов, но и они не помогут человечеству выжить, если нас будет становиться мало. У нас должно рождаться больше детей, Только увеличение рождаемости не уничтожит нашу человеческую популяцию»,