Умер сын Че Гевары

"С глубокой болью мы прощаемся с Камило, сыном Че, продвигавшим его идеи в качестве руководителя Центра Че, который хранит часть невероятного наследия его отца",

По данным новостного агентства Prensa Latina , Камило Геваре было 60 лет, он умер в Венесуэле.

Эрнесто Че Гевара - латиноамериканский революционер, один из лидеров Кубинской революции (1956-1959). Родился 14 июня 1928 года в аргентинском городе Росарио. Он был ближайшим соратником Фиделя Кастро. В 1967 году Че Гевара был захвачен в плен и расстрелян в Боливии, где с группой партизан пытался организовать революционное движение.