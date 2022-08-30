Умер сын Че Гевары

ТАСС, 30 августа. Умер старший сын лидера кубинской революции Эрнесто Че Гевары - Камило Гевара. Об этом сообщил во вторник президент Кубы Мигель Диас-Канель.
"С глубокой болью мы прощаемся с Камило, сыном Че, продвигавшим его идеи в качестве руководителя Центра Че, который хранит часть невероятного наследия его отца",
- написал президент на своей странице в Twitter.
По данным новостного агентства Prensa Latina, Камило Геваре было 60 лет, он умер в Венесуэле.
Эрнесто Че Гевара - латиноамериканский революционер, один из лидеров Кубинской революции (1956-1959). Родился 14 июня 1928 года в аргентинском городе Росарио. Он был ближайшим соратником Фиделя Кастро. В 1967 году Че Гевара был захвачен в плен и расстрелян в Боливии, где с группой партизан пытался организовать революционное движение.