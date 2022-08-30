8 знаменитых мужчин-сексоголиков с безудержным либидо

Секс полезен в малых дозах. И в больших. И в лошадиных. Но у этих звездных донжуанов потребность в сексе перекрывает все мировые рекорды и мешает наслаждаться славой.

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Канье Уэст

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Канье с детства хотел трахать все, что движется. А что не движется, то трахнуть еще проще. Рэпера совсем не радует его одержимость:

«Все началось с журнала Playboy — мне было пять лет, когда папа забыл один номер. С тех пор Playboy определял мою жизнь, каждый мой выбор. С пяти лет я торчал на сексе».

Люди постоянно спрашивают Канье, как он поборол сексуальную зависимость, на что артист отвечает красивыми и бесполезными мотивирующими лозунгами. Типа будь независим и станешь независим. Не думай о сексе, и он не будет думать о тебе. Судя по тому, что он снова стал менять подруг, советы больше не действуют.

Майкл Дуглас

У Дугласа жизнь трещала по швам тогда, когда по швам трещала ширинка. 23 года длился его первый брак, хотя счастливым его назвать невозможно: Дуглас только и делал, что изменял молодой супруге. Дочь дипломата из деликатности стеснялась об этом говорить. Только после развода она растрезвонила всему свету, что Майкл Дуглас — сексоголик. Казалось бы, мужик, гордиться надо. Но не слышно было ноток радости в голосе актера.

Вторая супруга — Кэтрин Зета-Джонс — и вовсе обложила его данью: по контракту за каждую измену он выплачивал бы ей семизначную сумму. Поэтому при взгляде на женщин Дуглас представлял уже не бурный секс, а судебных приставов с наручниками. В латексе, чулках и с плетьми.

Билли Боб Торнтон

Совсем молодой, 67 лет, а был женат пять раз. Причем одна из супруг — Анджелина Джоли, которая сама по себе титулованная нимфоманка Голливуда (мы об этом писали). Легенды гласят, что он и ей изменял практически круглосуточно со всеми, кто попадал в его поле зрения. А когда Джоли послала Торнтона на консультацию к психотерапевту, актер переспал и с докторшей. Тогда Джоли опять послала Торнтона, только уже не на консультацию.

Джек Николсон

Николсон всего раз был в официальном браке и с тех пор не повторял этой ошибки: «Бывали деньки, когда я уходил спать с четырьмя женщинами и больше» . Джек признавался, что с 18 лет мечтал соблазнить каждую встречную красавицу и в общей сложности переспал с двумя тысячами барышень. Не представляем, как он их считал. Видимо, нанял специального человека, который ходил за ним с блокнотом.

Колин Фаррелл

Ирландский актер не только напивался, но и сношался до чертиков. Его любя прозвали Похотливым Лепреконом. В итоге в 2005 году в Сеть утекла видеозапись его утех с порномоделью Николь Нараин. Его имя также значилось на знаменитой салфетке с грифом «совершенно секретно». На ней распутница Линдси Лохан перечислила своих известных партнеров. Теперь Колин уверяет, что отцовство ему интереснее, чем половые приключения. Однако мы подозреваем, что не бывает бывших сексоголиков.

Рассел Брэнд

Английский комик признался, что в особо удачный месяц смог переспать с 80 женщинами. И никогда не пропускал ни одной оргии. Поначалу он рассказывал об этом с превеликим удовольствием. Только как и все комики, с годами становился все грустнее. В итоге лег на лечение от сексуальной зависимости. Это про таких говорят: и смех и грех.

Чарли Шин

Чарли даже при помощи «Википедии» не сможет вспомнить всех своих супруг и любовниц. Не зря его прозвали Чарли-машина — репутация шла впереди него, выпирая из штанов. Количество скандалов и судебных исков к Чарли Шину таково, что ими можно было бы кормить всю бульварную прессу мира лет сто. На вершине славы Чарли провозгласил, что перешел рубеж в пять тысяч женщин. И тут же скатился вниз кубарем: в 2015 году у него диагностировали ВИЧ.

Дэвид Духовны