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2 часа назад

Бен Аффлек нашел покупателя на свой особняк в рекордные сроки

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Американский актер Бен Аффлек в рекордные сроки нашел покупателя на свой роскошный особняк в Лос-Анджелесе. На поиск будущего владельца жилья у него ушло три недели. Об этом сообщает TMZ.

Бен Аффлек нашел покупателя на свой особняк в рекордные сроки
Фото: Лента.руЛента.ру

Особняк находится в престижном жилом районе Пасифик-Палисейдс. Аффлек выставил недвижимость на продажу в начале августа и попросил за нее 29,9 миллиона долларов (более 1,8 миллиарда рублей). Во вторник, 30 августа, актер принял предложение от покупателя. Его имя не сообщается.

По данным New York Post, Аффлек владел особняком с 2018 года, когда купил за 19 миллионов долларов. Дом занимает более 1,2 тысячи квадратных метров. Внутри есть семь спален и девять ванных комнат, а на территории располагаются бассейн и дом для гостей с отдельными кухней и ванной.

В ноябре 2021 стало известно, что в рекордные сроки от своего жилья избавился американский актер Билли Боб Торнтон. Он выставил на продажу свой дом в Лос-Анджелесе в сентябре и в течение двух недель после появления объявления на рынке заключил сделку с покупателем.

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