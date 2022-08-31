25 лет без «королевы сердец»: за что весь мир полюбил принцессу Диану

В среду, 31 августа, исполняется ровно 25 лет со дня автокатастрофы, в которой трагически погибла принцесса Диана. До сих пор образ вечно улыбающейся леди Ди, которая отличалась бунтарским нравом, но обладала ангельской внешностью, будоражит умы человечества.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Принцесса Уэльская стала национальным героем для миллионов жителей Туманного Альбиона и прославила британскую корону далеко за пределами своей страны. Какой вклад принцесса Диана внесла в мировую историю, «Вечерняя Москва» узнала у биографа принцессы Дианы, писательницы Екатерины Мишаненковой.

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По словам Мишаненковой, относиться к личности принцессы Уэльской однозначно невозможно. Писательница считает, что любая женщина, оказавшись на месте Дианы, допустила бы те же ошибки.

«Представьте себе: молодая девушка выходит замуж за настоящего принца, она полна надежд и мечтаний. Она в предвкушении того, как будет жить в королевской семье, где, как ей казалось, царят умиротворение, уважение и добро. К сожалению, реальность оказалось другой. Муж ее не любил, изменял, свекровь унижала»,

— рассказала биограф.

По словам Мишаненковой, когда принцесса поняла, что другого отношения от членов королевской семьи ей ждать не стоит, она начала искать любовь на стороне.

«Первые ее романы даже не сопровождались изменами — она просто искала людей, которые ее оценят по достоинству и полюбят. Кроме того, она влюблялась искренне, окуналась в чувство всей головой. Но это второстепенное, ведь главный свет ее образа в том, что она отличалась большой жертвенностью, сочувствием, желанием помогать людям, которые оказались в кризисной ситуации»,

— отметила собеседница «ВМ».

Эксперт отметила, что Диана особенно остро реагировала на любую критику, будь она положительной или негативной.

«Когда ее хвалили, благодарили, она расцветала и была готова облагодетельствовать весь мир. Но стоило попасть в прессу чему-то негативному, она впадала в депрессию, у нее начиналась булимия, обострялись психические нарушения. И Диана от своих добрых дел сама подпитывалась, видела отдачу, обратную связь от людей. Но стоило ей вернуться в семью, где разве что ленивый ее не критиковал, и она угасала снова. Единственным лучиком света для нее в королевской семье был герцог Эдинбургский Филипп, который относился к ней хорошо»,

— рассказала Мишаненкова.

По словам собеседницы «ВМ», Диана погибла, когда у нее был страстный роман с Доди Аль-Файедом, с которым она была счастлива.

«Многие ошибочно считают, что смерть для Ди стала спасением от членов королевской семьи и прессы, которые над ней довлели. Это не так. Она как раз была на очередном взлете после предыдущего разрыва отношений с хирургом. Доди Аль-Файед даже хотели выстроить отношения с сыновьями принцессы. Вполне возможно, что, не случись беды, у них бы все вышло»,

— предполагает биограф.

Мишаненкова заметила, что сегодня образ Дианы, которая стала одной из главных икон стиля прошлого века, активно эксплуатируется всеми «новыми невестами королевской семьи», но эти попытки рушатся.

«Ни Меган Маркл, ни Кейт Миддлтон не смогли стать новой Дианой. Леди Ди несла свет в мир и пыталась одарить каждого своей любовью. Она была самой стильной персоной XX века. Ее образы изучены до последней пуговицы. Диана неповторима, она своей энергией и образом затмевала саму королеву и даже принца Чарльза, что вызывало еще больше ненависти к ней у членов королевской семьи»,

— подчеркнула писательница.

В истории Диана останется вечным образом света, той, которая внесла неоценимый вклад в гуманитарную миссию. Ее навсегда запомнят как «королеву сердец», которая пыталась помочь всем, но не смогла спасти себя, заключила спикер.