Что случилось с отцом Михаила Горбачева во время войны

Уже давно ходят слухи о том, что Михаил Горбачев якобы дал подписку о сотрудничестве с немцами во время оккупации его родного села. Но, оказывается, в середине 1990-х годов и отца Горбачева подозревали в коллаборационизме. А виной тому события, которые произошли в 1945 году с неким Григорием Рыбаковым.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Горбачев-старший на фронте

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Отец тогда еще будущего первого президента СССР Сергей Андреевич Горбачев ушел на фронт с последней группой мобилизованных. Дело в том, что Сергей Андреевич получил небольшую отсрочку до того момента, пока в колхозе не соберут урожай. Как пишут Ольга Деркач и Владислав Быков в своей книге «Горбачев», домашние отправились провожать Горбачева-старшего до райцентра Молотовское. Там Сергей Андреевич купил сыну балалайку и мороженое. Позже Михаил вырезал на инструменте памятную дату: 3 августа 1941 года.

Отца Горбачева отправили в Краснодар, где тогда комплектовалась стрелковая бригада. В 1942 году бригада понесла большие потери и была переформирована в Мичуринске в 161-ю стрелковую дивизию. По словам Дмитрия Язова, автора книги «Маршал Советского Союза», в этой дивизии Сергей Андреевич служил сапером. В трусости обвинить Горбачева-старшего сложно: он был ранен, удостоился медали «За отвагу» и дважды был награжден орденом Красной Звезды.

«Двойник» и мальчик с пятном

Тем не менее нашелся тот, кто назвал Сергея Горбачева коллаборационистом. Об этом эпизоде упоминает в своей книге «Михаил Горбачев. Жизнь до Кремля» Николай Зенькович. По утверждению Зеньковича, в 1994 году в редакцию газеты «Новости разведки и контрразведки» явился человек, который представился как полковник запаса Службы внешней разведки Григорий Рыбаков. Он рассказал о том, что однажды в 1945 году, убив в бою одного немца, обнаружил при его обыске в планшетке документы на имя Сергея Горбачева и несколько снимков.

На одной фотографии Горбачев был запечатлен в форме красноармейца рядом с советским танком, а на другой – в немецкой форме рядом с немецким танком. Но самое интересное, что на третьем снимке рядом с Сергеем Горбачевым стоял мальчик с родимым пятном на голове. Рыбаков, как и следовало, сообщил о находках командованию. В 1985 году, увидев Михаила Горбачева в средствах массовой информации, Григорий Рыбаков решил поделиться своей историей с Борисом Ельциным. Но Рыбакову посоветовали помалкивать.

Правда или вымысел?

Однако Владислав Швед, автор книги «Кто вы, mr. Gorbachev?», считает, что в этой истории слишком много неточностей. В первую очередь Швед отмечает, что отчество, указанное Григорием Рыбаковым, не соответствует настоящему отчеству Сергея Горбачева: немецкого танкиста звали Сергей Пантелеевич, в то время как отца экс-президента звали Сергеем Андреевичем. Во-вторых, Горбачев-старший служил сапером, а не танкистом. Если же поддельного Сергея Горбачева хотели как агента отправить в родное село вместо настоящего, то вряд ли эта подмена осталась бы незамеченной односельчанами.