Чего мир не знал о принцессе Диане

Имя Принцессы Дианы известно всему миру как синоним благородности, женственности и гуманности. Ее личность будоражила не только Великобританию, но и всю планету. О ней говорили, ее любили и осуждали, и никто не был равнодушным к очаровательной Диане Спенсер. Спустя десятилетия после ее смерти, мир все еще помнит Леди Ди, но ее судьба все еще хранит интересные детали. Подробнее о них читайте в материале "Рамблера".

- Диана выросла в Althorp House, доме площадью 9300 квадратных метров в Нортгемптоншире, построенном много веков назад. Она родилась в Парк-Хаусе в поместье королевской семьи Сандрингем в Норфолке. После того, как ее родители развелись в 1969 году, Диана и ее братья и сестры жили в Парк-Хаусе, пока их отец не унаследовал титул графа в 1975 году и не перевез семью в Олторп-Хаус.

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Дом, который семья Спенсеров приобрела в 1508 году, расположен на участке площадью 14 000 акров в графстве Нортгемптоншир, Англия. В нем 31 спальня, бальный зал и коридор, украшенный фамильными бюстами.

- Будущая принцесса плохо училась в школе и в конце концов бросила ее. Пока она училась в школе-интернате, Диана дважды провалила экзамены. Позже она поступила в среднюю школу в Швейцарии , но проучилась там всего один семестр, прежде чем встретила принца Чарльза и бросила учебу.

- Когда принцесса Диана и принц Чарльз познакомились, он встречался с ее старшей сестрой. Принц Чарльз и принцесса Диана официально встретились, когда ей было 16 лет, а Чарльзу было около 30. В то время он встречался с ее старшей сестрой леди Сарой МакКоркодейл.

- До брака Диана успела поработать в детском саду.

- Они с Чарльзом встречались всего 13 раз, прежде чем они связали себя узами брака. Несмотря на почти 13-летнюю разницу в возрасте, отношения принца Чарльза и принцессы Дианы развивались быстро. Однако, как пишут СМИ, многие из их разговоров происходили по телефону, и всего пара встречалась около 12 раз до официальной свадьбы.

- Когда Диана вышла замуж за Чарльза, ей было всего 20 лет. Девушка была влюблена, но сомневалась в чувствах жениха даже в день своей свадьбы.

- Обручальное кольцо Дианы было сделано именитым ювелиром, но модель девушка выбрала в простом каталоге. Это был большой сапфир, окруженный бриллиантами. Кольцо стоило всего 36 тысяч долларов и королевской семье не понравилось, что практически любой может воспроизвести его дизайн и получить кольцо "как у принцессы".

- 21 июня 1982 года принцесса Диана нарушила королевскую традицию, когда родила принца Уильяма, а затем принца Гарри в больнице Святой Марии в Лондоне. До того, как принцесса Диана стала матерью, члены королевской семьи обычно рожали во дворце.

Кейт Миддлтон позже родила своих детей в той же больнице. Сын принца Гарри и Меган Маркл, Арчи, родился в больнице Портленда в Лондоне, а их дочь Лилибет родилась в больнице в Калифорнии.

- Имена своим сыновьям выбирала Диана, вопреки желанию Чарльза. Он хотел, чтобы Уильяма звали Артуром, а Генри — Альбертом. Правда в полных именах сыновей Артур и Генри все же фигурировали.

- Принцесса Диана быстро стала одной из самых популярных королевских особ в современной истории, и это всемирное явление получило название «лихорадка Дианы». Она всегда стремилась встречаться с людьми любого возраста и происхождения во время путешествий и отказывалась надевать перчатки при встрече с людьми, что противоречило королевским правилам.

Почти 100 000 человек приветствовали Чарльза и Диану, когда они ехали по улицам Токио, что свидетельствует о том, что популярность Дианы вышла далеко за пределы Соединенного Королевства.

- Диана боролась с булимией и депрессией. Проблемы возникли в том числе из-за проблемного брака и сложных отношений с прессой.