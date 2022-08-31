Биография Михаила Горбачева: дата смерти, личная и политическая жизнь

30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Горбачев. Его имя знал весь мир. Его личность у многих вызывала вопросы, но никого не оставляла равнодушным. Подробнее о личной и политической судьбе Михаила Сергеевича читайте в материале «Рамблера».

Биография

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Михаил Сергеевич Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края в простой крестьянской семье. Родители назвали его Виктором при рождении, но по настоянию матери — набожной православной христианки, у него было тайное крещение, где дед окрестил его Михаилом. Семья Горбачева по отцовской линии была этническими русскими и переехала в регион из Воронежа за несколько поколений до этого, а по материнской линии семья имела украинское происхождение и мигрировала в Ставропольский край из Чернигова.

Отец – Сергей Андреевич после возвращения с войны (ВОВ) работал с сельскохозяйственной техникой, а мать, Мария Пантелеевна, также работала в колхозе. Оба деда Михаила Сергеевича были репрессированы (по материнской линии в 1934 г. и по отцовской в 1937 г.) и отбывали срок в трудовых лагерях ГУЛАГа, а затем освобождены.

Во время войны, когда мальчику было 10 лет, отец ушел на фронт, а через несколько месяцев в родное село вошли немцы и семья Горбачевых на пять месяцев осталась в немецкой оккупации. Советские войска освободили регион в январе 1943 года, а чуть позже в дом пришло известие о смерти отца. Однако это оказалось ошибкой – через пару дней пришло письмо от Сергея Андреевича. Старший Горбачев оказался жив и вскоре был награжден двумя орденами Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Сам Михаил никогда не был лентяем. Уже с 13 лет он совмещал учебу с работой в колхозе, с 15-ти работал помощником комбайнера МТС. Еще будучи школьником, в 1949 году, мальчик был награжден орденом Трудового Красного Знамени за ударный труд на уборке зерновых.

Конечно, в школе мальчик пользовался особым вниманием. Директор и учителя дали рекомендации и в 19 лет Михаил стал кандидатом в члены КПСС, а в 1950 оду закончил школу с серебряной медалью. В престижный московский университет МГУ им. Ломоносова Горбачева взяли без экзаменов. Есть две теории о том, как это произошло – либо такую возможность давала правительственная награда, либо мальчика взяли по указанию партийных органов.

Начало карьеры

В Москве Горбачев проживал с сокурсниками МГУ в общежитии в районе Сокольники. Однокурсники вспоминают, что он учился особенно усердно, часто до поздней ночи. Он приобрел репутацию «дипломата» во время споров в классе, а также удивлял всех своей откровенностью. Так, однажды он признался некоторым студентам в своем несогласии с нормой советской юриспруденции, согласно которой признание доказывает вину, отметив, что признания могли быть получены под принуждением.

В МГУ Горбачев стал старостой комсомола, а затем заместителем секретаря комсомола по агитации и пропаганде на юридическом факультете. Одним из его первых комсомольских заданий в Москве было наблюдение за избирательным штабом в Краснопресненском районе. Тогда Горбачев обнаружил, что большинство проголосовавших сделали это «из страха».

В 1952 году Горбачев вступил в Коммунистическую партию, начав политическую карьеру.

В качестве члена партии и комсомола ему было поручено следить за однокурсниками на предмет возможной подрывной деятельности. Некоторые из его сокурсников рассказывали, что он делал это с минимальной строгостью и в целом, сокурсники ему доверяли.

Позже Михаил познакомился с Раисой Титаренко, которая училась на философском факультете. Вместе они ходили в книжные магазины, музеи и на художественные выставки. В начале 1953 года он проходил стажировку в прокуратуре Молотовского района, но был возмущен некомпетентностью и наглостью сотрудников. Тем летом он вернулся в Привольное, чтобы работать с отцом на уборке урожая, а заработанные деньги позволили ему оплатить свадьбу. 25 сентября 1953 г. он и Раиса зарегистрировали брак в Сокольническом ЗАГСе, а в октябре поселились вместе в общежитии на Ленинских горах в Москве.

В июне 1955 г. Горбачев окончил МГУ с отличием. Его заключительная статья была о преимуществах «социалистической демократии» над «буржуазной демократией». Он хотел остаться в Москве, где Раиса поступила в аспирантуру, но вместо этого нашел работу в Ставрополе. Раиса бросила учебу, чтобы уехать с ним.

В августе 1955 года Горбачев поступил на работу в Ставропольскую краевую прокуратуру и затем занимал ряд должностей в комсомольских и регулярных партийных организациях Ставрополя, дослужившись до первого секретаря крайкома партии в 1970 году.

Большая политика

В январе 1957 г. Раиса родила дочь Ирину. В 1961 году Горбачев поступил на второе высшее образование в области сельскохозяйственного производства в Ставрополе. Горбачев был среди тех, кто считал себя «настоящими марксистами», а сталинскую политику считал извращенной. Он помогал распространять антисталинские идеи Хрущева в Ставрополе, но встречал многих, кто продолжал считать Сталина героем или считал репрессии справедливыми.

Борис Бабанов/ РИА Новости архив

Горбачев сменил Ефремова на посту первого секретаря Ставропольского края. Это дало ему значительную власть в регионе. Он был лично проверен на должность высшим руководством Кремля. Он вступил в должность в 39 лет и был значительно моложе своих предшественников на этом посту. Как глава Ставропольского края, он автоматически стал членом ЦК КПСС в 1971 году. Биографы считали, что с тех пор он «присоединился к партийной суперэлите».

Михаил Горбачев стал одним из самых видных и активных членов Политбюро. Отвечая за кадры, вместе с Андроповым им удалось заменить около 20 процентов министров правительства, часто на более молодых людей. Работа Горбачева давала ему уникальную возможность выезжать за границу, что было невозможно для большинства граждан. Считается, что эти поездки, особенно в западные страны, были причиной политических взглядов, которые он разработал и позже претворил в жизнь как лидер страны. После смерти Андропова в 1982 году к власти пришел Константин Черненко, но вскоре умер. И это дало многим понять – пришло время лидера помоложе. Михаил Горбачев стал Генеральным секретарем Политбюро в 1985 году, всего через три часа после смерти Черненко.

Реформы

Придя к власти, Михаил Горбачев объявил своей главной целью оживление советской экономики, которая застопорилась. Он призывал к срочной реорганизации и модернизации, но вскоре понял, что без реформирования политического и социального устройства всей страны достижение этой цели невозможно.

Антиалкогольная кампания 1985 года была одной из первых реформ, проведенных Горбачевым. Она должна была бороться с распространенным в СССР алкоголизмом путем повышения цен на водку, вино и пиво. Однако амбициозный план нанес огромный удар по экономике, сократив как продажи алкоголя, так и государственные доходы.

Перестройка

Политика «Перестройки», объявленная в 1986-м, была еще одной попыткой реорганизации экономики. Впервые в советской истории слово «гласность» было обращено к нации. Горбачев хотел принести людям свободу, ослабить контроль партии над СМИ и освободить тысячи политзаключенных.

В 1988 году Закон о кооперативах стал одной из самых радикальных экономических реформ, начатых Горбачевым. Впервые со времен «Новой экономической политики» Владимира Ленина в 1920-х годах законопроект разрешил частный бизнес в стране. В результате советскому народу были представлены частные рестораны, магазины и другие предприятия, а несколько крупных «всесоюзных» компаний попали в реструктуризацию.

Авиационный гигант «Аэрофлот» был разделен и в конечном итоге превратился в несколько независимых авиакомпаний, которым было предложено искать иностранные инвестиции.

Стремясь уменьшить контроль партии над правительством, Горбачев предложил перейти к президентской системе и создал новый политический орган, известный как Съезд народных депутатов, который был сформирован в ходе первых свободных демократических выборов в Советском Союзе. 15 марта 1990 г. после очередного голосования Михаил Горбачев стал Президентом СССР.

Начало конца

Несмотря на позитивные инициативы Горбачева в отношении свободы и демократии, его экономическая политика в конечном итоге еще больше приблизила СССР к его распаду. К концу перестройки страна начала испытывать острую нехватку продовольствия, что вынудило его вновь ввести карточную систему военного времени. По сравнению с 1985 годом золотой фонд Советского Союза уменьшился с 2000 до 200 тонн, а иностранный долг вырос с нуля до 120 миллиардов долларов. Кроме того, ослабление цензуры привело к росту националистических и антироссийских настроений в советских республиках, особенно в Литве, Латвии и Эстонии, Грузии, Украине, Армении и Азербайджане. В то же время по телевидению транслировались все заседания Съезда народных депутатов с критикой политики Горбачева.

К концу перестройки все больше советских республик хотели выйти из Союза, что спровоцировало бурные протесты в странах Балтии и нескольких республиках Центральной Азии. Горбачев хотел во что бы то ни стало сохранить страну и разработал планы нового договора, который позволил бы создать действительно добровольную федерацию. Его решительно поддержали в Центральной Азии, но более радикальные реформаторы требовали более быстрого перехода к рыночной экономике и, казалось, были более чем рады распустить Союз, если это потребуется. Одним из таких критиков был Борис Ельцин, избранный президентом Российской Федерации (а не СССР) в июне 1991 года.

В августе 1991 года, накануне подписания нового договора, был сформирован так называемый «ГКЧП» и устроили переворот, пытаясь отстранить Горбачева от власти и помешать подписанию. Горбачев провел три дня под домашним арестом на своей государственной «даче» в Крыму. Однако, выйдя на свободу, единственный Президент СССР оказался бессилен, так как вся общественная поддержка переместилась на сторону Бориса Ельцина, сумевшего подавить переворот и продолжить курс на дальнейшую демократизацию.

К середине сентября о выходе из Союза заявили 14 советских республик. Ельцин приказал Коммунистической партии приостановить свою деятельность. Российский флаг, взятый с докоммунистических времен, был поднят рядом с советским флагом в Кремле. Горбачеву пришлось уйти поста Генерального секретаря партии, а Съезд народных депутатов самораспустился. 8 декабря президенты России, Украины и Белоруссии основали Содружество Независимых Государств (СНГ). 25 декабря 1991 года в прямом телеобращении к нации Михаил Горбачев ушел от власти. В своей прощальной речи уходящий президент предупредил о последствиях того, что нация перестанет вести себя как граждане «великой державы», но в то же время подчеркнул, что у него есть «вера в людей, их мудрость и сильный дух» для построения лучшего будущего. На следующий день после выступления Советский Союз был официально распущен.

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