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3 часа назад

Девушка вышла замуж за заядлого путешественника и поделилась сожалениями

Lenta.ru

Девушка, вышедшая замуж за заядлого путешественника из известной британской семьи, рассказала о странных запретах супруга и поделилась сожалениями о своем решении. Ее слова приводит Mirror.

Девушка вышла замуж за путешественника и поделилась сожалениями
Фото: лента.рулента.ру

Так, 27-летняя Холли Джойс познакомилась с 34-летним мужчиной по имени Дуги через интернет. Их роман оказался бурным и мужчина очень быстро сделал предложение возлюбленной. Однако Джойс призналась, что ради замужества ей пришлось отказаться от прежней жизни.

По словам британки, муж почти никогда не дает ей побыть наедине с собой и не отпускает никуда одну.

«Он не хочет, чтобы я ходила на вечеринки и путешествовала без него», — говорит девушка. Она добавила, что Дуги неохотно разрешает ей ходить по магазинам без его сопровождения.

Ранее в мае российская стюардесса, работающая в бизнес-авиации, рассказала о шансах выйти замуж за олигарха. По ее словам, это очень маловероятно, так как обычно на частных самолетах чиновников и бизнесменов сопровождают очень красивые женщины.

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