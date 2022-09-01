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1 час назад

Имя Егора Летова вновь прозвучит на аукционе

Омск Здесь

В субботу, 3 сентября, на аукцион выставят несколько необычных лотов, связанных с музыкантом Егором Летовым.

Имя Летова вновь прозвучит на аукционе
Фото: Омск ЗдесьОмск Здесь

Аукционный дом Литфонд в субботу, 3 сентября, проведёт торги. Для всех желающих на продажу будут выставлены артефакты, посвящённые музыкальному андеграунду СССР. Среди заявленных лотов - неизвестные широкой публике записи рок-музыкантов, подпольные журналы и редкие фотографии. В том числе связанные с именем Егора Летова.

Так, поклонники творчества омского музыканта смогут приобрести неопубликованное интервью с рокером, виниловые пластинки и первую копию дебютного альбома.

Как говорится в описании к лоту, в альбоме на магнитофонной катушке "Прыг-скок" группы "Егор & Опиз*****шие" отразились различные эксперименты Егора Летова в области психоделии, музыки и магии. Альбом записан в 1990 году, после временного прекращения деятельности группы "Гражданская оборона". Песни в альбоме имеют характерные для того периода творчества минималистичные аранжировки. Альбом включён в сводку Александра Кушнира "100 магнитоальбомов советского рока". Стартовая цена на аукционе - 30 тыс. руб.

Виниловый диск "Прыг-скок. Детские песенки" продаётся от 15 тыс. руб. Летов довольно часто путешествовал по уральским лесам и скалам, где он чувствовал себя "уютнее и реальнее, чем на улицах и в жилищах". Именно эти путешествия дали название альбома. Лейбл: Золотая Долина; GrOb Records, 1992. Диск первого тиража.

Люди,Александр Кушнир,Егор Летов,
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