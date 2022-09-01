Имя Летова вновь прозвучит на аукционе

В субботу, 3 сентября, на аукцион выставят несколько необычных лотов, связанных с музыкантом Егором Летовым.

Фото: Омск Здесь Омск Здесь

Аукционный дом Литфонд в субботу, 3 сентября, проведёт торги. Для всех желающих на продажу будут выставлены артефакты, посвящённые музыкальному андеграунду СССР. Среди заявленных лотов - неизвестные широкой публике записи рок-музыкантов, подпольные журналы и редкие фотографии. В том числе связанные с именем Егора Летова.

Так, поклонники творчества омского музыканта смогут приобрести неопубликованное интервью с рокером, виниловые пластинки и первую копию дебютного альбома.

Как говорится в описании к лоту, в альбоме на магнитофонной катушке "Прыг-скок" группы "Егор & Опиз*****шие" отразились различные эксперименты Егора Летова в области психоделии, музыки и магии. Альбом записан в 1990 году, после временного прекращения деятельности группы "Гражданская оборона". Песни в альбоме имеют характерные для того периода творчества минималистичные аранжировки. Альбом включён в сводку Александра Кушнира "100 магнитоальбомов советского рока". Стартовая цена на аукционе - 30 тыс. руб.