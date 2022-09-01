Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+19° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
29 минут назад

«Не ожидала, что доживу до 30 лет»: как выглядит и чем занимается дочь Курта Кобейна

Super.ru

Единственный ребенок солиста группы Нирвана Курта Кобейна и Кортни Лав, Фрэнсис Бин Кобейн, — американская художница и модель. В августе ей исполнилось 30 лет, и в свой день рождения она заявила своим подписчикам, что не ожидала, что доживет до этого возраста. «Вау, 30! Я это сделала! 20-летняя Фрэнсис точно не думала, что встретит свое тридцатилетие», — написала в свой праздник девушка, которая, к слову, однажды пережила клиническую смерть.

«Не ожидала, что доживу до 30 лет»: чем занимается дочь Курта Кобейна
Фото: Super.ruSuper.ru

Подобные депрессивные заявления Фрэнсис делала в очень сложный для нее период. «В то время внутреннее чувство глубокой ненависти к себе, продиктованное неуверенностью, деструктивными механизмами выживания и большой травмой, с которой мое тело или мозг не могли справиться, повлияло на то, как я видела себя и мир», — сказала она. Кажется, сейчас в жизни дочери Курта Кобейна все куда благополучнее. Девушку регулярно видят на прогулках с друзьями, а еще на уроках вождения в Сан-Диего.

Люди,Фрэнсис Бин,Курт Кобейн,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители