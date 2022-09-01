«Не ожидала, что доживу до 30 лет»: чем занимается дочь Курта Кобейна

Единственный ребенок солиста группы Нирвана Курта Кобейна и Кортни Лав, Фрэнсис Бин Кобейн, — американская художница и модель. В августе ей исполнилось 30 лет, и в свой день рождения она заявила своим подписчикам, что не ожидала, что доживет до этого возраста. «Вау, 30! Я это сделала! 20-летняя Фрэнсис точно не думала, что встретит свое тридцатилетие», — написала в свой праздник девушка, которая, к слову, однажды пережила клиническую смерть.

Подобные депрессивные заявления Фрэнсис делала в очень сложный для нее период. «В то время внутреннее чувство глубокой ненависти к себе, продиктованное неуверенностью, деструктивными механизмами выживания и большой травмой, с которой мое тело или мозг не могли справиться, повлияло на то, как я видела себя и мир», — сказала она. Кажется, сейчас в жизни дочери Курта Кобейна все куда благополучнее. Девушку регулярно видят на прогулках с друзьями, а еще на уроках вождения в Сан-Диего.