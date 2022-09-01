Фотограф Сокольски скончался в возрасте 88 лет

Мелвин Сокольски родился в 1933 году в Нью-Йорке. Он испытывал интерес к фотографии с детства, но нигде профессионально этому не обучался. Достигнув совершеннолетия, он примкнул к штату фотографов Harper's Bazaar.

В 1963-м Сокольски устроил для издания фотосъемку, во время которой модели "парили" в громадных прозрачных шарах над улицами Парижа и Сеной, — эти снимки прославили его на весь мир. Сокольски также снимал для других популярных фланцевых журналов и газет, в том числе для Vogue, The New York Times, Esquire, McCall's Newsweek и других изданий.