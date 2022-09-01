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2 часа назад

Аврил Лавин получила собственную звезду на Аллее славы в Голливуде

Газета.Ruиещё 1

Канадская певица Аврил Лавин удостоилась именной звезды на Аллее славы в Голливуде, сообщает Fox News. Церемония закладки состоялась 31 августа. Артистка призналась, что сбылась ее мечта получить звезду. Она впервые посетила Лос-Анджелес и Голливуд в 16 лет. На торжество Лавин пришла в любимой толстовке, в которой сфотографировалась на Аллее еще будучи подростком. Памятный кадр она тоже принесла с собой. "Никогда бы не подумала, что у меня будет звезда, я чувствую себя очень счастливой и благодарной за то, что могу до сих пор заниматься музыкой", - поделилась эмоциями Лавин. На церемонию также пришел жених исполнительницы Дерек Райан Смит и друзья Machine Gun Kelly и Джоэл Мэдден. Ранее Лавин воссоздала обложку своего альбома 20-летней давности.

Аврил Лавин получила собственную звезду на Аллее славы в Голливуде
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Люди,Райан Смит,Джоэл Мэдден,Аврил Лавин,
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