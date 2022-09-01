200-килограммовый мужчина похудел вдвое, испугавшись прогноза врача

Американец Джейкоб Стивенсон съедал за день почти полную коробку хлопьев, пять кусков пиццы, два бургера, куриные грудки и много макароны. В какой-то момент он обнаружил, что весит 200 килограммов.

«По сути, у меня была пищевая зависимость. Мне просто нравилось есть, и я буквально ел, пока меня не стошнило», — рассказывал 30-летний изданию Today.

Он был самым полным в своем окружении из-за переедания, отсутствия физических упражнений и предрасположенности к ожирению.

По мере того, как Стивенсон рос, вес сказывался на его здоровье: он чувствовал себя уставшим уже с утра. У него развилось апноэ во сне, настолько серьезное, что его врач сказал, что он едва дышит ночью. Стивенсон просыпался с постоянными головными болями из-за нехватки кислорода.

Врачи сказали Джейкобу Стивенсу, что он не доживет до среднего возраста, если не похудеет. И американец твердо решил изменить жизнь.

«Когда я пошел к своему врачу, он сказал: «Вам нужно что-то сделать прямо сейчас, иначе вы не доживете до 50 лет».

Именно тогда он решил сделать бариатрическую операцию, перенеся желудочное шунтирование в октябре 2020 года.

Courtesy Jacob Stevenson / Today

Через два года после шунтирования желудка он потерял около 100 килограммов. Он также занялся своим питанием и физической формой. Теперь, потеряв более половины своего веса, он бегает и участвует в соревнованиях по бодибилдингу.

«Энергия, которая у меня есть, моя уверенность в себе — это потрясающе», — рассказывает сейчас мужчина.