Почему победители лотерей не могут разбогатеть

— Молодежь до 35 лет часто прогуливает деньги, пытается их неудачно инвестировать в акции и криптовалюты. А также усиленно скупает новые лотерейные билеты. По факту заметно и надолго улучшают свою жизнь, переходят в более высокий социальный статус лишь около 10–15 процентов счастливчиков. Для остальных: деньги пришли — деньги ушли. Потому что большинство людей просто психологически не готовы к обладанию большими суммами, не имеют плана по их использованию, знаний по экономике и навыков принятия правильных финансовых решений,