Почему победители лотерей не могут разбогатеть

Большинство людей не готовы к обладанию большими суммами, поэтому быстро теряют деньги после крупных выигрышей в лотерею. Об этом «Вечерней Москве» рассказал психолог Андрей Зберовский.
По его словам, большинство победителей среднего возраста тратят деньги на покупку жилья или автомобилей. А пожилые помогают детям и внукам.
— Основная масса людей среднего возраста, выигравших значительные суммы в лотерею, вкладывают средства в расширение жилплощади и престижные автомобили. Они стараются не привлекать к себе большого внимания и потому малозаметны в обществе. Пожилые люди часто покупают дорогие круизы или финансово помогают детям и внукам,
— рассказал Зберовский.
Эксперт отметил, что молодежь любит расточительно тратить выигрыш, а также вкладывать эти деньги в акции. Однако лишь немногие смогут улучшить свое качество жизни за счет выигрыша в лотерее.
— Молодежь до 35 лет часто прогуливает деньги, пытается их неудачно инвестировать в акции и криптовалюты. А также усиленно скупает новые лотерейные билеты. По факту заметно и надолго улучшают свою жизнь, переходят в более высокий социальный статус лишь около 10–15 процентов счастливчиков. Для остальных: деньги пришли — деньги ушли. Потому что большинство людей просто психологически не готовы к обладанию большими суммами, не имеют плана по их использованию, знаний по экономике и навыков принятия правильных финансовых решений,
— подчеркнул психолог.