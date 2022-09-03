Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+22° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
21 минуту назад

Почему победители лотерей не могут разбогатеть

Вечерняя Москваиещё 1

Большинство людей не готовы к обладанию большими суммами, поэтому быстро теряют деньги после крупных выигрышей в лотерею. Об этом «Вечерней Москве» рассказал психолог Андрей Зберовский.

Почему победители лотерей не могут разбогатеть
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, большинство победителей среднего возраста тратят деньги на покупку жилья или автомобилей. А пожилые помогают детям и внукам.

— Основная масса людей среднего возраста, выигравших значительные суммы в лотерею, вкладывают средства в расширение жилплощади и престижные автомобили. Они стараются не привлекать к себе большого внимания и потому малозаметны в обществе. Пожилые люди часто покупают дорогие круизы или финансово помогают детям и внукам,

— рассказал Зберовский.

Эксперт отметил, что молодежь любит расточительно тратить выигрыш, а также вкладывать эти деньги в акции. Однако лишь немногие смогут улучшить свое качество жизни за счет выигрыша в лотерее.

— Молодежь до 35 лет часто прогуливает деньги, пытается их неудачно инвестировать в акции и криптовалюты. А также усиленно скупает новые лотерейные билеты. По факту заметно и надолго улучшают свою жизнь, переходят в более высокий социальный статус лишь около 10–15 процентов счастливчиков. Для остальных: деньги пришли — деньги ушли. Потому что большинство людей просто психологически не готовы к обладанию большими суммами, не имеют плана по их использованию, знаний по экономике и навыков принятия правильных финансовых решений,

— подчеркнул психолог.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители